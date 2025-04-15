Британія ввела санкції проти іранської мережі Foxtrot Network за підривну діяльність у Європі

Британський уряд запровадив санкції проти іранської мережі Foxtrot Network, що базується у Швеції, через напади на ізраїльські та єврейські об'єкти по всій Європі.

Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

Британія заморозила активи групи Foxtrot Network, а також заморозила активи та заборонила в'їзд Раві Маджиду, який за даними британського уряду очолює цю мережу.

«Велика Британія націлилася на цю злочинну мережу та її лідера Раву Маджида через їхню участь у насильстві проти єврейських та ізраїльських об'єктів у Європі від імені іранського режиму. Велика Британія не терпітиме цих загроз», - заявив міністр закордонних справ Девід Леммі.

Водночас він не уточнив, про які інциденти йдеться.

У Британії заявляють, що від початку 2022 року відреагували на понад 20 підтримуваних Іраном замахів на викрадення або вбивства британських громадян або осіб, які проживають у Сполученому Королівстві і розглядалися Тегераном як загроза.

У жовтні минулого року агентство Reuters повідомляло, що Захід сколихнула хвиля спроб нападів і викрадень людей у Європі та Сполучених Штатах з боку Тегерана.

У березні Лондон заявив, що вимагатиме від Ірану реєструвати все, що вона робить для здійснення політичного впливу у Великій Британії.

Як повідомляв Укрінформ, уряд Сполучених Штатів оголосив про запровадження санкцій проти організації Foxtrot Network, яка базується у Швеції, за підтримку зв'язків зі спецслужбами Ірану, поширення наркотиків і зброї у Європі та організацію нападів.