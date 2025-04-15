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АНАЛІТИКА

Південна Корея налагодить виробництво в Польщі ракет для РСЗВ

Південна Корея налагодить виробництво в Польщі ракет для РСЗВ

 K239 Chunmoo

Варшава і Сеул підписали угоду про виробництво в Польщі ракет для реактивних систем залпового вогню Homar-K (польська назва південнокорейських РСЗВ K239 Chunmoo), повідомила у вівторок прес-служба польського Міноборони.

"У Варшаві в присутності державного секретаря Міністерства національної оборони Павла Бейди президент WB Group і представник Hanwha Aerosystems підписали документ, що містить ключові умови діяльності компанії з виробництва ракет у Польщі", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що йдеться про "виробництво в Польщі ракет CGR-080 для закуповуваних Польщею південнокорейських реактивних артилерійських систем K239 Chunmoo".

"Це стане ще однією угодою, що зміцнює співпрацю між обома компаніями у сфері озброєнь. Завдяки передачі технологій і знань польської промисловості нові ракети будуть використовуватися і в інших ракетних системах, що перебувають на озброєнні Війська Польського", - зазначили в Міноборони.

Як повідомлялося, раніше для польської армії в Південній Кореї було замовлено танки K2 Black Panther, самохідні гаубиці K9, РСЗВ K239 Chunmoo і легкі літаки FA-50. Частину цих озброєнь уже доставлено до Польщі.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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