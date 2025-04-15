Фінансові новини
- |
- 15.04.25
- |
- 14:59
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Південна Корея налагодить виробництво в Польщі ракет для РСЗВ
13:27 15.04.2025 |
Варшава і Сеул підписали угоду про виробництво в Польщі ракет для реактивних систем залпового вогню Homar-K (польська назва південнокорейських РСЗВ K239 Chunmoo), повідомила у вівторок прес-служба польського Міноборони.
"У Варшаві в присутності державного секретаря Міністерства національної оборони Павла Бейди президент WB Group і представник Hanwha Aerosystems підписали документ, що містить ключові умови діяльності компанії з виробництва ракет у Польщі", - йдеться в повідомленні.
Уточнюється, що йдеться про "виробництво в Польщі ракет CGR-080 для закуповуваних Польщею південнокорейських реактивних артилерійських систем K239 Chunmoo".
"Це стане ще однією угодою, що зміцнює співпрацю між обома компаніями у сфері озброєнь. Завдяки передачі технологій і знань польської промисловості нові ракети будуть використовуватися і в інших ракетних системах, що перебувають на озброєнні Війська Польського", - зазначили в Міноборони.
Як повідомлялося, раніше для польської армії в Південній Кореї було замовлено танки K2 Black Panther, самохідні гаубиці K9, РСЗВ K239 Chunmoo і легкі літаки FA-50. Частину цих озброєнь уже доставлено до Польщі.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Віткофф: Мирна угода щодо України стосується так званих п'яти територій
|Трамп прокоментував пропозицію Зеленського купити ЗРК Patriot у США
|Велика Британія передала Україні ще $1 мільярд на оборону за рахунок заморожених активів РФ
|Трамп каже, що «не має нічого спільного» з війною Росії проти України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Штраф за відсутність страховки у 2025 році: які нові суми?
У РУБРИЦІ
|Швеція не виявила доказів навмисного пошкодження кабелів китайським судном у Балтійському морі
|Прем'єр Канади відмовився від інших громадянств на тлі виборів
|Економіка США перебуває на межі рецесії, але це не найгірше - інвестор-мільярдер Даліо
|У Єврокомісії розповіли про зміст розмови президентки фон дер Ляєн із українським міністром Федоровим
|Єврокомісія завершує роботу над новими пропозиціями щодо лібералізації торгівлі між Україною та ЄС
|Британія ввела санкції проти іранської мережі Foxtrot Network за підривну діяльність у Європі
Бізнес
|Марк Цукерберг витратив на «метавсесвіт» $45 млрд за 4 роки — стільки ж Маск заплатив за Twitter
|Apple опинилася на порозі найсильнішої кризи з часів ковіду – Bloomberg
|Sony підвищила ціну цифрової PlayStation 5 в Європі на 25%
|YouTube запускає інструмент, що створює безкоштовну фонову музику для відео за допомогою ШІ
|Перехід з дизеля на електрику: Stellantis представив рішення для конверсії фургонів
|DOGE Маска звільнив експертів NHTSA, які контролювали безпеку авто в Tesla
|ChatGPT тепер пам'ятає все! Нове оновлення дасть змогу ШІ враховувати всі бесіди, а не тільки активну