Американський віцепрезидент Джей Ді Венс заявив, що США "дуже наполегливо працюють" з Великою Британією над переговорами про "велику" торговельну угоду.

Про це він сказав у інтерв'ю UnHerd, передає "Європейська правда".

Віцепрезидент США заявив, що існує "хороший шанс", що обидві країни дійдуть згоди.

"Ми, безумовно, дуже наполегливо працюємо з урядом Кіра Стармера над торговельною угодою", - сказав він.

Венс також зазначив, що американський президент Дональд Трамп "дуже любить Велику Британію".

"Він любив королеву. Він захоплюється і любить короля. Це дуже важливі відносини. А ще він бізнесмен і має низку важливих ділових зв'язків [у Британії]. Але я думаю, що все набагато глибше", - заявив Венс.

За його словами, у США та Британії "існує справжня культурна спорідненість".

"Таким чином, я думаю, що є хороші шанси, що так, ми прийдемо до великої угоди, яка буде в інтересах обох країн", - додав Венс.

Ще напередодні затвердження американських тарифів у Британії заявили, що все ще сподіваються, що будь-які тарифи, запроваджені Трампом, будуть незабаром скасовані, якщо обидві сторони зможуть узгодити контури нового економічного партнерства.

Стармер своєю чергою заявив, що оголошені Трампом тарифи "очевидно" матимуть економічний вплив, однак додав, що британський уряд реагуватиме на них "з холодною і спокійною головою".

3 квітня міністр торгівлі Великої Британії Джонатан Рейнольдс висловив упевненість у можливості знизити новий 10-відсотковий тариф, який запровадив Трамп на експорт з країни.