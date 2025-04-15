Фінансові новини
- |
- 15.04.25
- |
- 13:11
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ryanair попереджає, що може відкласти купівлю літаків Boeing через митну війну Трампа
12:40 15.04.2025 |
Авіакомпанія Ryanair може відкласти постачання літаків Boeing, якщо вони подорожчають, що створює конфлікт між виробниками та авіакомпаніями щодо того, хто покриватиме витрати, пов'язані з торговельною війною Дональда Трампа.
Про це пише газета Financial Times з посиланням на слова глави Ryanair Майкла О'Лірі.
"Якщо на ці літаки будуть накладені мита, є велика ймовірність, що ми відкладемо їхню поставку", - сказав О'Лірі у коментарі Financial Times.
Ryanair має отримати ще 25 літаків від Boeing, починаючи з серпня, але компанія не потребує цих літаків до "десь березня-квітня 2026 року", додав він. "Ми можемо відкласти їх і сподіватися, що здоровий глузд переможе".
Його заяви підкреслюють, що тарифи Трампа вже впливають на аерокосмічну галузь, ставлячи під загрозу поставки літаків на мільярди доларів і спричиняючи напруження в ланцюгах постачання.
Невизначеність із тарифами є незвичною для цієї галузі, яка - за винятком 18-місячного періоду, коли діяли мита у межах суперечки щодо субсидій Boeing і Airbus - здебільшого працювала без торговельних бар'єрів з 1979 року.
Згідно з останніми планами Трампа, імпорт до США з країн, окрім Китаю, обкладатиметься митом у 10%, а галузь також зачіпають окремі мита у 25% на сталь та алюміній - ключові матеріали для виробництва літаків. Минулого тижня ЄС призупинив запровадження у відповідь мит на деякі товари зі США.
Завершені літаки та запчастини, імпортовані до США, обкладатимуться 10-відсотковим митом. Але й будівництво літаків у США та в інших країнах також подорожчає, адже виробники залежать від міжнародних ланцюгів постачання, які охоплюють Азію, Європу та США.
Генеральний директор Delta Air Lines Ед Бастіан минулого тижня заявив, що американський перевізник відкладе замовлення в Airbus, аніж платитиме мита. Згідно з даними консалтингової компанії Cirium, Delta має отримати 10 широкофюзеляжних літаків з європейських заводів Airbus цього року.
"Ми не платитимемо мита... Якщо почати додавати додаткові витрати до літака, математика перестає працювати. Ми чітко донесли це до Airbus", - сказав він.
О'Лірі заявив, що точитиметься "серйозна дискусія" щодо того, хто має нести витрати від мит - виробники чи авіакомпанії: "Авіакомпанії скажуть, що має платити виробник. Я впевнений, виробник наполягатиме, що має платити авіакомпанія".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Віткофф: Мирна угода щодо України стосується так званих п'яти територій
|Трамп прокоментував пропозицію Зеленського купити ЗРК Patriot у США
|Велика Британія передала Україні ще $1 мільярд на оборону за рахунок заморожених активів РФ
|Трамп каже, що «не має нічого спільного» з війною Росії проти України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Штраф за відсутність страховки у 2025 році: які нові суми?
У РУБРИЦІ
|ЗМІ: у ЄС розробляють «план Б» від блокування Угорщиною продовження санкцій проти РФ
|Венс: США "дуже наполегливо" працюють із Британією щодо торговельної угоди
|Ryanair попереджає, що може відкласти купівлю літаків Boeing через митну війну Трампа
|МЕА знизило прогноз зростання поставок нафти зі США у 2025 р. на 200 тис. б/д через низькі ціни та торговельні мита
|МЕА під тиском торговельних війн знизило оцінку зростання світового попиту на нафту в 2025 р. на 300 тис. б/д
|МЕА знизило прогноз зростання поставок нафти на світовий ринок у 2025 р. на 200 тис. б/д - до 1,3 млн б/д, на 0,5 млн б/д вище за попит
Бізнес
|Sony підвищила ціну цифрової PlayStation 5 в Європі на 25%
|YouTube запускає інструмент, що створює безкоштовну фонову музику для відео за допомогою ШІ
|Перехід з дизеля на електрику: Stellantis представив рішення для конверсії фургонів
|DOGE Маска звільнив експертів NHTSA, які контролювали безпеку авто в Tesla
|ChatGPT тепер пам'ятає все! Нове оновлення дасть змогу ШІ враховувати всі бесіди, а не тільки активну
|Tesla припиняє приймати замовлення в Китаї на моделі, імпортовані зі США
|MediaTek представила флагманський чип Dimensity 9400+