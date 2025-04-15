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У США подали позов до адміністрації Трампа через масштабні мита
12:16 15.04.2025 |
Група юристів звернулася до Суду США з міжнародної торгівлі з вимогою заблокувати запровадження Дональдом Трампом масштабних мит, стверджуючи, що президент перевищив свої повноваження.
Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.
Позов поданий позапартійним Liberty Justice Center від імені п'яти малих американських компаній, які ввозять товари з країн, щодо яких запроваджені мита. Серед них - нью-йоркський імпортер вин та спиртних напоїв, а також виробник навчальних матеріалів та музичних інструментів з Вірджинії.
Позов стосується мит, запроваджених 2 квітня, а також мит, введених Трампом проти Китаю.
«Жодна людина не повинна мати повноваження встановлювати мита, які мають такі величезні глобальні економічні наслідки. Конституція надає повноваження встановлювати податкові ставки, в тому числі мита, Конгресу, а не президенту», - йдеться у заяві старшого радника Liberty Justice Center Джеффрі Шваб.
Водночас речник Білого дому Гаррісон Філдс у своїй заяві наголосив: «Його (Трампа - ред.) план вирівнює ігрове поле для бізнесу та працівників, щоб вирішити надзвичайну ситуацію в країні, пов'язану з хронічним дефіцитом торгового балансу».
Суд з міжнародної торгівлі в Нью-Йорку має широку юрисдикцію щодо більшості питань, пов'язаних з торгівлею.
Адміністрація Трампа стикнулася з аналогічним позовом у федеральному суді Флориди, де власник малого бізнесу попросив суддю заблокувати мита, введені проти Китаю.
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