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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Глава МЗС Туреччини і держсекретар США обговорили зусилля щодо припинення вогню в Україні
12:11 15.04.2025 |
Питання досягнення припинення вогню у війні між Росією та Україною стало темою телефонної розмови між міністром закордонних справ Туреччини та державним секретарем США.
Про це із посиланням на дипломатичні джерела повідомила CNN Türk, передає Укрінформ.
"Міністри обговорили зусилля, спрямовані на досягнення припинення вогню у російсько-українському конфлікті", - повідомляє телеканал.
У ході розмови йшлося також про двосторонні відносини між Туреччиною та США. Особливу увагу було приділено поточній ситуації у Сирії та гуманітарній кризі у секторі Гази.
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