ЄС у травні оприлюднить план щодо припинення імпорту російської нафти та газу

Європейська комісія оголосить більш детальну стратегію поступового припинення імпорту російської нафти та газу у травні.

Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

ЄС пообіцяв відмовитися від російського викопного палива до 2027 року у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Передбачалося, що відповідна «дорожня карта» Єврокомісії мала бути оприлюднена минулого місяця. Але опублікований у понеділок порядок денний засвідчує, що ЄК оприлюднить її 6 травня.

Затримки були частково пов'язані з невизначеністю щодо запланованих тарифів президента США Дональда Трампа, а закупівля енергоносіїв може стати фактором торговельних переговорів між ЄС та США, повідомляє агентство з посиланням на джерела.

В той час як російські трубопровідні поставки газу впали з 2022 року, ЄС збільшив імпорт російського скрапленого газу минулого року, коли 19% своїх газових потреб Євросоюз задовольняв поставками з Росії.

ЄС не вводив санкцій щодо імпорту російського газу, на відміну від нафти.

Зазначається, що Угорщина пообіцяла заблокувати енергетичні санкції проти Росії, які вимагають одностайного схвалення країн ЄС, деякі інші уряди також сигналізували про небажання затверджувати санкції щодо російського LNG до того, як ЄС забезпечить альтернативні поставки.

Єврокомісія не вказала, які інструменти вона планує запропонувати для прискорення відмови від російських енергоносіїв. Аналітики брюссельського аналітичного центру Bruegel запропонували ЄС запровадити мита на імпорт російського газу.

Повна відмова від російського газу означатиме збільшення закупівель ЄС у постачальників, включаючи Сполучені Штати.

ЄС розгляне можливість закупівлі більшої кількості LNG у США, а Трамп заявив, що збільшення продажів енергоносіїв в Європу стане ключовим напрямком зусиль його адміністрації щодо усунення торгового дефіциту з ЄС.

Американський LNG допоміг закрити дефіцит поставок з Росії в Європу під час енергетичної кризи 2022 року. Минулого року США були третім за величиною постачальником газу в Європу після Росії та Норвегії.