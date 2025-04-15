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АНАЛІТИКА

Аргентинський песо за день упав на 10% після пом'якшення валютного контролю

 

Національна валюта Аргентини в понеділок девальвувала на 10% приблизно до рівня 1200 песо за долар після того, як країна за домовленістю з Міжнародним валютним фондом скасувала значну частину валютного контролю, пише агентство Reuters.

Попри таку волатильність, інвестори та економісти позитивно оцінили скасування контролю, що був запроваджений із 2019 року. Це розглядається як важливий крок до нормалізації аргентинської економіки.

"Схоже, що країна стала ближче до видимості макроекономічної стабільності, ніж будь-коли з початку 2000-х", - цитує агентство думку аналітичної компанії Capital Economics.

Центральний банк Аргентини відпустив валюту у "вільне плавання" в межах валютного коридору від 1000 до 1400 песо за долар.

Це дозволило негайно скоротити розрив між офіційним курсом і паралельним ринковим курсом, який часто використовується аргентинцями та місцевими компаніями. У понеділок він зменшився приблизно до 5% проти 28% наприкінці минулого тижня.

Інвестиційний банк J.P. Morgan припускає, що надалі офіційний курс песо стабілізується і розрив між офіційним та паралельним курсами збережеться на поточному рівні, частково завдяки надходженню валюти від аграрного сектору.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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