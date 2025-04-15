Мита Трампа майже призупинили ринок діамантів, поставки обвалилися на 85%

Світова діамантова індустрія вартістю $82 млрд завмерла через нові тарифи, які запровадила адміністрація президента США Дональда Трампа. Про це пише Financial Times.

За інформацією газети, через мита Трампа обсяги постачань через Антверпен - один із головних світових центрів торгівлі діамантами - скоротилися до однієї сьомої від звичайного рівня.

США є найбільшим у світі споживачем алмазів, на який припадає близько половини світового попиту, але вони змушені імпортувати коштовні камені, бо не мають власних алмазних шахт.

У березні Трамп запровадив базове 10%-е мито на імпорт діамантів, а також анонсував можливі додаткові "дзеркальні" тарифи залежно від країни походження.

Інші мінерали, такі як золото чи мідь, під ці заходи не потрапили.

Навіть попри те, що додаткові мита тимчасово "поставили на паузу" на 90 днів, основне мито в 10% уже діє.

Це викликало серйозний удар по індустрії, яка й без того страждає від зниження попиту, конкуренції з боку синтетичних діамантів і наслідків пандемії.

Генеральна директорка Антверпенського алмазного центру Карен Рентмеестерс каже, що ситуація схожа на шок, який ринок пережив під час COVID-19. За її словами, "усе буквально зупинилося", і зараз щоденні поставки становлять лише одну сьому від нормального рівня.

Удар по галузі зачіпає також Індію - країну, яка полірує понад 90% усіх діамантів у світі.

Через те, що оброблені камені вважаються продукцією цієї країни, США можуть запровадити 27%-е мито на імпорт із Індії, якщо не буде досягнуто домовленостей.