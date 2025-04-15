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АНАЛІТИКА

UBS погіршив прогноз зростання ВВП Китаю до 3,4% з 4%

 

Аналітики швейцарського банку UBS Group погіршили прогноз зростання економіки Китаю в 2025 році до 3,4% з 4%, яких очікували раніше, через можливість скорочення експорту КНР після введення митних тарифів на імпорт китайської продукції в США.

Мита створять безпрецедентні проблеми для китайського експорту і призведуть до серйозних змін в економіці країни, зазначають аналітики UBS.

Якщо нинішнє підвищення тарифів залишиться чинним, то воно, ймовірно, призведе до скорочення темпів зростання ВВП Китаю більш ніж на 2 відсоткових пункти, попри заходи зі стимулювання економіки, яких вживає Пекін.

У UBS вважають, що експорт КНР до США в найближчі квартали зменшиться на дві третини, а сукупні експортні поставки можуть знизитися цього року на 10% у доларовому виразі.

За підсумками 2024 року економіка КНР збільшилася на 5%, що збіглося з цільовим орієнтиром уряду.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Китай
 

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