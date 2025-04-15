Фінансові новини
- |
- 15.04.25
- |
- 13:10
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
UBS погіршив прогноз зростання ВВП Китаю до 3,4% з 4%
10:36 15.04.2025 |
Аналітики швейцарського банку UBS Group погіршили прогноз зростання економіки Китаю в 2025 році до 3,4% з 4%, яких очікували раніше, через можливість скорочення експорту КНР після введення митних тарифів на імпорт китайської продукції в США.
Мита створять безпрецедентні проблеми для китайського експорту і призведуть до серйозних змін в економіці країни, зазначають аналітики UBS.
Якщо нинішнє підвищення тарифів залишиться чинним, то воно, ймовірно, призведе до скорочення темпів зростання ВВП Китаю більш ніж на 2 відсоткових пункти, попри заходи зі стимулювання економіки, яких вживає Пекін.
У UBS вважають, що експорт КНР до США в найближчі квартали зменшиться на дві третини, а сукупні експортні поставки можуть знизитися цього року на 10% у доларовому виразі.
За підсумками 2024 року економіка КНР збільшилася на 5%, що збіглося з цільовим орієнтиром уряду.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Віткофф: Мирна угода щодо України стосується так званих п'яти територій
|Трамп прокоментував пропозицію Зеленського купити ЗРК Patriot у США
|Велика Британія передала Україні ще $1 мільярд на оборону за рахунок заморожених активів РФ
|Трамп каже, що «не має нічого спільного» з війною Росії проти України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Штраф за відсутність страховки у 2025 році: які нові суми?
У РУБРИЦІ
|ЗМІ: у ЄС розробляють «план Б» від блокування Угорщиною продовження санкцій проти РФ
|Венс: США "дуже наполегливо" працюють із Британією щодо торговельної угоди
|Ryanair попереджає, що може відкласти купівлю літаків Boeing через митну війну Трампа
|МЕА знизило прогноз зростання поставок нафти зі США у 2025 р. на 200 тис. б/д через низькі ціни та торговельні мита
|МЕА під тиском торговельних війн знизило оцінку зростання світового попиту на нафту в 2025 р. на 300 тис. б/д
|МЕА знизило прогноз зростання поставок нафти на світовий ринок у 2025 р. на 200 тис. б/д - до 1,3 млн б/д, на 0,5 млн б/д вище за попит
Бізнес
|Sony підвищила ціну цифрової PlayStation 5 в Європі на 25%
|YouTube запускає інструмент, що створює безкоштовну фонову музику для відео за допомогою ШІ
|Перехід з дизеля на електрику: Stellantis представив рішення для конверсії фургонів
|DOGE Маска звільнив експертів NHTSA, які контролювали безпеку авто в Tesla
|ChatGPT тепер пам'ятає все! Нове оновлення дасть змогу ШІ враховувати всі бесіди, а не тільки активну
|Tesla припиняє приймати замовлення в Китаї на моделі, імпортовані зі США
|MediaTek представила флагманський чип Dimensity 9400+