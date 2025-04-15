Фінансові новини
- |
- 15.04.25
- |
- 13:10
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Каллас застерегла європейських лідерів від участі у святкуваннях в Москві 9 травня – ЗМІ
10:24 15.04.2025 |
Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас застерегла європейських лідерів від участі у військових урочистостях у Москві 9 травня, повідомляє в понеділок Politico.
"За повідомленнями російських ЗМІ, уряд президента Росії Володимира Путіна направив запрошення лідерам Китаю, Індії та Бразилії, а також країні ЄС Словаччині та Сербії, яка прагне приєднатися до союзу, що складається з 27 країн-членів", - пише Politico.
"Що також обговорювалося дуже чітко, і про це говорили різні країни-члени, так це те, що будь-яка участь у парадах або святкуваннях 9 травня в Москві не буде сприйнята легковажно з європейської сторони, враховуючи, що Росія дійсно веде повномасштабну війну в Європі", - цитує видання Каллас, яка сказала це журналістам у Люксембурзі після зустрічі міністрів закордонних справ.
Каллас додала, що ЄС не хоче бачити жодного потенційного члена блоку, який би приєднався до святкувань Путіна в Москві.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Віткофф: Мирна угода щодо України стосується так званих п'яти територій
|Трамп прокоментував пропозицію Зеленського купити ЗРК Patriot у США
|Велика Британія передала Україні ще $1 мільярд на оборону за рахунок заморожених активів РФ
|Трамп каже, що «не має нічого спільного» з війною Росії проти України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Штраф за відсутність страховки у 2025 році: які нові суми?
У РУБРИЦІ
|ЗМІ: у ЄС розробляють «план Б» від блокування Угорщиною продовження санкцій проти РФ
|Венс: США "дуже наполегливо" працюють із Британією щодо торговельної угоди
|Ryanair попереджає, що може відкласти купівлю літаків Boeing через митну війну Трампа
|МЕА знизило прогноз зростання поставок нафти зі США у 2025 р. на 200 тис. б/д через низькі ціни та торговельні мита
|МЕА під тиском торговельних війн знизило оцінку зростання світового попиту на нафту в 2025 р. на 300 тис. б/д
|МЕА знизило прогноз зростання поставок нафти на світовий ринок у 2025 р. на 200 тис. б/д - до 1,3 млн б/д, на 0,5 млн б/д вище за попит
Бізнес
|Sony підвищила ціну цифрової PlayStation 5 в Європі на 25%
|YouTube запускає інструмент, що створює безкоштовну фонову музику для відео за допомогою ШІ
|Перехід з дизеля на електрику: Stellantis представив рішення для конверсії фургонів
|DOGE Маска звільнив експертів NHTSA, які контролювали безпеку авто в Tesla
|ChatGPT тепер пам'ятає все! Нове оновлення дасть змогу ШІ враховувати всі бесіди, а не тільки активну
|Tesla припиняє приймати замовлення в Китаї на моделі, імпортовані зі США
|MediaTek представила флагманський чип Dimensity 9400+