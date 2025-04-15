Трамп готує нові мита на мікросхеми та фармпродукцію — NYT

Адміністрація Дональда Трампа ініціювала нові розслідування з національної безпеки щодо імпорту напівпровідників і фармацевтики, що може призвести до введення нових мит. Розслідування охоплюють також обладнання для виробництва чипів та складники ліків. Про це пише The New York Times.

Заступник прессекретаря Білого дому Куш Десай підтвердив крок, заявивши, що президент прагне повернути критичне виробництво до США.

Трамп заявив, що мита мають стимулювати перенесення виробництва до США, згадавши приклад мит на сталь, алюміній та автомобілі. Він також зазначив, що розглядає тимчасові винятки для деяких компаній, зокрема автовиробників, які залежать від імпортних запчастин.

США значною мірою покладаються на імпорт чипів з Тайваню та інших країн Азії, що викликає занепокоєння обох партій. Щодо фармацевтики, Трамп розкритикував залежність США від імпортних ліків, зокрема з Китаю, Індії та Ірландії.

Минулого тижня Трамп оголосив про запровадження "взаємних" мит на глобальному рівні, включаючи високі тарифи для країн-виробників електроніки, як-от В'єтнам. Після ринкових коливань ці мита тимчасово призупинено на 90 днів.

Також було суттєво підвищено мита на китайські товари - мінімум до 145%, хоча згодом смартфони, ноутбуки, телевізори та інша електроніка були звільнені від них.

Низка технологічних компаній вже пообіцяли збільшити інвестиції у виробництво в США. Наприклад, TSMC витратить $100 млрд, Apple - $500 млрд, а NVIDIA оголосила про виробництво ШІ-суперкомп'ютерів у США на суму до $500 млрд.

Попри це, експерти сумніваються, що мита самі по собі суттєво стимулюють розвиток галузі, особливо на тлі можливого скорочення субсидій за програмою CHIPS, ухваленою адміністрацією Байдена. У світі до 2028 року заплановано відкриття 105 нових заводів з виробництва чипів, більшість із них - в Азії.

Аналітики наголошують, що США мають лише чверть глобального попиту на товари з чипами, тому співпраця з союзниками буде ключовою.

