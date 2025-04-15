Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Південна Корея інвестує $23 мільярди у свої чипи на тлі митних заяв Трампа

 

Південна Корея оголосила про збільшення пакета підтримки напівпровідникової галузі до $23,25 мільярда, що приблизно на чверть більше від раніше оголошеного пакета минулого року.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Президент США Дональд Трамп у неділю заявив, що протягом тижня оголосить мита на імпортовані напівпровідники, додавши, що буде певна гнучкість для окремих компаній галузі.

Під час зустрічі у вівторок після оголошення, міністр фінансів Чхве Сан Мок заявив, що уряд буде активно консультуватися зі США щодо імпорту напівпровідників і біофармацевтики, щоб мінімізувати можливі негативні наслідки для вітчизняних компаній.

Як зазначено в заяві уряду, пакет підтримки є відповіддю на заклики до розширення державної підтримки в умовах політичної невизначеності з боку нинішньої адміністрації США та посилення конкуренції з боку китайських компаній.

Сеул також збільшить програму фінансової допомоги для чипової галузі до 20 трильйонів вон, порівняно з попередніми 17 трильйонами, згідно зі спільною заявою кількох міністерств, включно з міністерством торгівлі.

У заяві йдеться про те, що рішення Південної Кореї інвестувати більше коштів у ключову чипову галузь спрямоване на те, щоб допомогти компаніям справлятися з великими витратами в умовах глобальної конкуренції.

Четверта за величиною економіка Азії є домівкою для провідних світових виробників пам'яті - Samsung Electronics і SK Hynix, хоча в таких напрямках, як проєктування чипів і контрактне виробництво, вони відстають від деяких конкурентів.

У 2024 році експорт напівпровідників із Південної Кореї склав $141,9 мільярда, що становить 21% від загального обсягу експорту країни, згідно з урядовими даними. Поставки до Китаю і США склали $46,6 мільярда і $10,7 мільярда відповідно.

Минулого тижня Південна Корея оголосила надзвичайні заходи підтримки для автомобільної галузі, щоб пом'якшити наслідки американських мит для сектора, який останніми роками демонстрував різке зростання експорту в США.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Корея
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3153
  0,0726
 0,18
EUR
 1
 47,0271
  0,1118
 0,24

Курс обміну валют на сьогодні, 10:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,7444  0,18 0,45 41,4733  0,11 0,26
EUR 46,2389  0,11 0,23 47,2596  0,17 0,36

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1725  0,16 0,38 41,1875  0,16 0,39
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес