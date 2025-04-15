У Трампа анонсували 21% мита на помідори з Мексики

В адміністрації США заявили про плани запровадити тариф на рівні 21% на помідори, що імпортуються з Мексики.

Про це повідомляє The Hill, пише "Європейська правда".

У понеділок в Міністерстві торгівлі США заявили про плани вийти з торговельної угоди 2019 року із Мексикою та запровадити з 14 липня "антидемпінгові мита".

Щодо більшості мексиканських помідорів хочуть запровадити тариф на рівні 21%, з аргументом, що чинна угода нібито не захищає американських фермерів від "нечесних цін мексиканського імпорту".

"Ці дії дозволять американським виробникам томатів чесно конкурувати на ринку", - заявили у відомстві.

За першого терміну Трампа з Мексикою вже укладали "помідорну угоду", тоді у Трампа погрожували тарифами на рівні 25%.

Мексика є найбільшим імпортерів помідорів до США, так само як багатьох інших овочів та фруктів.