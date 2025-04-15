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WP: Держдепу пропонують зупинити членські внески США до НАТО, ООН тощо
08:58 15.04.2025 |
З Білого дому запропонували Державному департаменту США додатково скоротити витрати - що передбачає майже повне припинення фінансування діяльності НАТО й Організації об'єднаних націй.
Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на документ, що є у розпорядженні редакції, пише "Європейська правда".
До журналістів WP потрапив внутрішній документ, з якого випливає, що адміністрація Трампа пропонує майже на половину скоротити бюджет Держдепу, що сталось би за рахунок фінансування програм гуманітарної допомоги й охорони здоров'я, а також міжнародних організацій.
Запропоноване скорочення передбачає, що на усю діяльність Держдепу залишилось би 28,4 млрд доларів - це скорочення на 48% порівняно з бюджетом, затвердженим Конгресом на 2025 рік.
Якщо для перших двох категорій запропоноване скорочення сягає 54-55%, то у випадку міжнародних організацій це майже 90%.
"Згідно з документом, фінансування на ООН, НАТО і ще 20 інших організацій було би припинено, залишаться точкові внески невеликій кількості організацій, включно з МАГАТЕ і Міжнародною організацією цивільної авіації", - зазначає видання.
Окрім того, йдеться про повне припинення фінансування міжнародних миротворчих місій через нещодавні "провали місій".
На додачу, у документі пропонують радикальні зміни для працівників Держдепу у тому, що стосується заробітної плати, премій і добових, найму нових людей, об'єднання посад тощо.
Документ підписали директор з бюджету й планування Держдепу Дуглас Піткін і вже звільнений з посади директора з питань зовнішньої допомоги Пітер Морокко, він датований 10 квітня.
Держсекретарю Марко Рубіо дали час до вівторка на подання реакції на документ і власних пропозицій, а внести у Конгрес його хочуть до кінця квітня.
Зауважимо, йдеться лише про пропозицію, що потребуватиме згоди Конгресу, а один з підписантів вже не обіймає своєї посади.
Перед цим стало відомо, що адміністрація Дональда Трампа обговорює можливе звернення до Конгресу з проханням скоротити бюджет Державного департаменту та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) майже наполовину.
Нагадаємо, 14 квітня президент США Дональд Трамп, коментуючи пропозицію України придбати американські зенітно-ракетні комплекси Patriot для захисту неба, натякнув, що Володимир Зеленський "почав війну".
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