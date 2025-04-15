Уряд США заморозив гранти Гарварду на 2,2 млрд доларів

Федеральний уряд США заморожує Гарвардському університету гранти на суму понад 2,2 млрд доларів та контракти на суму 60 мільйонів доларів. Про це йдеться у пресрелізі міністерства освіти США, опублікованому в понеділок, 14 квітня.

У повідомленні вказується, що раніше університет відмовився підкоритися вимогам адміністрації президента США Дональда Трампа щодо активізму на території кампуса.

Вимога реформ у Гарварді

11 квітня адміністрація Трампа направила до Гарварду листа із закликом провести широкі реформи у сфері управління та керівництва закладом, а також змінити політику щодо прийому студентів, пише AP. За даними агенції, вимоги адміністрації Трампа до Гарварду включали також заклик провести перевірку вишу, викладачів та керівництва щодо їхніх поглядів на різноманіття та заборонити носіння масок на території кампуса. Остання вимога явно була спрямована проти пропалестинських протестувальників, вважають журналісти.

Крім того, федеральний уряд США вимагав від університету припинити визнання або фінансування "будь-яких студентських груп або клубів, які схвалюють або пропагують злочинну діяльність, незаконне насильство або незаконний утиск", випливає з публікації.

Федеральний уряд зазначив, що під загрозою перебувають гранти і контракти на загальну суму в 9 млрд доларів, якщо Гарвард не приведе свою політику у відповідність до вимог адміністрації Трампа, випливає з повідомлення.

Зі свого боку президент Гарвардського університету Алан Гарбер 14 квітня заявив, що університет не піде назустріч вимогам уряду.

Звинувачення в антисемітизмі під час протестів

Адміністрація Трампа стверджує, що університети США на території своїх кампусів торік допускали прояви антисемітизму під час протестів проти дій Ізраїлю під час його війни з терористичною організацією ХАМАС у Секторі Гази.

Алан Гарбер наголосив, що Гарвард вже провів масштабні реформи, спрямовані на боротьбу з антисемітизмом. У той же час багато з вимог уряду, за його оцінкою, не спрямовані на боротьбу з антисемітизмом, а є спробою регулювати "інтелектуальні умови" в Гарварді.