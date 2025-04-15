Глава МЗС Ірану відвідає Москву напередодні переговорів із США

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі відвідає Росію напередодні другого раунду переговорів між Тегераном і Вашингтоном.

Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

За словами речника МЗС Ірану Есмаїла Багаї, у Росії Арагчі «обговорюватиме останні події, пов'язані з переговорами у Мускаті».

Як зазначає AFP, у російському МЗС підтвердили візит Арагчі і заявили, що він зустрінеться із міністром Сергієм Лавровим та іншими посадовцями.

Багаї зазначив, що наступні переговори Ірану та США за посередництва Оману будуть непрямими, адже прямі перемовини «не ефективні» та «не корисні».

Речник іранського МЗС додав, що найближчими днями в Ірані приймуть главу МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, проте деталі його поїздки ще «не узгоджені».

Як повідомляв Укрінформ, 12 квітня американська та іранська делегації на чолі зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом та главою МЗС Ірану Аббасом Арагчі завершили непрямі переговори у столиці Оману Мускаті. Сторони домовилися продовжити переговори наступного тижня.

Bloomberg повідомляє, що США та Іран можуть провести другий раунд ядерних переговорів у суботу в Римі.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що цього тижня здійснить візит до Тегерана напередодні наступного раунду ядерних переговорів між Іраном і США.