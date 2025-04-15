Іран заявляє, що Оман і надалі буде місцем проведення ядерних переговорів

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі (справа) очолює іранську делегацію на переговорах, американську сторону представляє спецпредставник Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф (зліва)

Міністерство закордонних справ Ірану повідомило, що другий раунд переговорів між США й Іраном відбудеться в Омані 19 квітня.

Іранське державне інформаційне агентство IRNA 14 квітня процитувало речника Міністерства закордонних справ Есмаїла Багаї, який заявив, що було вирішено, що Маскат і надалі прийматиме переговори.

Цей коментар суперечить заяві міністра закордонних справ Італії Антоніо Таяні, який заявив, що переговори пройдуть у Римі. Таяні сказав, що Італія отримала запит від зацікавлених сторін, й оголосив, що Рим стане місцем проведення зустрічі.

14 квітня Тегеран також підтвердив, що міністр закордонних справ Аббас Арагчі відвідає Москву перед наступним раундом переговорів.

Крім того, іранська сторона повідомила, що голова МАГАТЕ Рафаель Ґроссі прибуде до Ірану 16 квітня.

Представник США на Близькому Сході Стів Віткофф в інтерв'ю Fox News заявив 14 квітня, що будь-яка дипломатична угода, досягнута з Іраном, буде зосереджена на деталях, пов'язаних із перевіркою програм країни зі збагачення урану й озброєнь.

Тегеран і Вашингтон провели перший раунд ядерних переговорів на вихідних в Омані, після чого обидві сторони заявили, що переговори були «позитивними» і «конструктивними».

Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче гарантувати, що Іран ніколи не отримає ядерну зброю. Іран наполягає, що його ядерна програма є мирною, і хоче угоди, яка приведе до скасування санкцій, що шкодять його економіці.

Трамп заявив, що за відсутності угоди будуть завдані військові удари по іранських ядерних об'єктах із потенційним залученням Ізраїлю. Тегеран відкинув ці погрози, назвавши їх «образою» миру й безпеки.

За оцінками, Іран може збагатити достатню кількість урану для однієї бомби менш ніж за тиждень і достатньо для кількох бомб - протягом місяця.