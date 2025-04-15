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ЗМІ: Мерц здійснить перший закордонний візит на посаді канцлера в Україну
23:59 14.04.2025 |
Лідер німецьких консерваторів Фрідріх Мерц, який на початку травня має бути затверджений канцлером Німеччини, може здійснити перший закордонний візит на посаді в Україну.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", дізналось видання Welt.
За інформацією ЗМІ з джерел у Берліні та Брюсселі, можливий візит Мерца в Україну на початку травня перебуває в стадії підготовки.
Візит має бути приурочений до саміту "коаліції рішучих" 9 травня, яка відбудеться в Києві, уточнює Welt. Там також очікують приїзду президента Франції Емманюеля Макрона та прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска.
У такому разі для Мерца це буде перший закордонний візит на посаді канцлера Німеччини, зазначає Welt. Однак його речник відмовився коментувати повідомлення ЗМІ.
Зазначимо, що Мерц уже відвідував Україну в грудні 2024 року - тоді він був у статусі лідера німецької опозиції - та зустрічався з президентом Володимиром Зеленським.
Раніше майбутній канцлер Німеччини заявив про готовність передати Україні ракети дальнього радіуса дії Taurus за умови узгодження з європейськими партнерами.
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