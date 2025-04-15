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У Німеччині офіційно призначили дату виборів нового канцлера
23:57 14.04.2025 |
Німецький Бундестаг оголосив, що вибори нового канцлера, який замінить на посаді Олафа Шольца, відбудуться 6 травня.
Про це, як пише "Європейська правда", інформує видання Stern.
Через два з половиною місяці після виборів до Бундестагу 6 травня у парламенті відбудеться голосування за кандидатуру лідера ХДС Фрідріха Мерца на посаду канцлера.
До цього часу три партії - ХДС, ХСС і СДПН - повинні схвалити коаліційну угоду.
Керівництво ХСС вже схвалило документ, ХДС ухвалить рішення 28 квітня на невеликій партійній конференції.
Члени СДПН голосуватимуть за 144-сторінкову угоду до 29 квітня. Для того, щоб коаліційна угода була прийнята соціал-демократами, необхідна не лише більшість голосів, але й щонайменше 20% членів партії повинні взяти участь у голосуванні, що пройде онлайн.
Якщо Мерц буде обраний канцлером, його кабінет, ймовірно, також буде приведений до присяги 6 травня.
Тоді новий уряд зможе приступити до виконання своїх обов'язків рівно через шість місяців після розпаду трипартійної коаліції Шольца.
ХДС, ХСС і СДПН в коаліційній угоді підтвердили, що продовжуватимуть підтримку України.
А Мерц пообіцяв подальше збільшення оборонних витрат країни.
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