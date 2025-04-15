У Німеччині офіційно призначили дату виборів нового канцлера

Німецький Бундестаг оголосив, що вибори нового канцлера, який замінить на посаді Олафа Шольца, відбудуться 6 травня.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує видання Stern.

Через два з половиною місяці після виборів до Бундестагу 6 травня у парламенті відбудеться голосування за кандидатуру лідера ХДС Фрідріха Мерца на посаду канцлера.

До цього часу три партії - ХДС, ХСС і СДПН - повинні схвалити коаліційну угоду.

Керівництво ХСС вже схвалило документ, ХДС ухвалить рішення 28 квітня на невеликій партійній конференції.

Члени СДПН голосуватимуть за 144-сторінкову угоду до 29 квітня. Для того, щоб коаліційна угода була прийнята соціал-демократами, необхідна не лише більшість голосів, але й щонайменше 20% членів партії повинні взяти участь у голосуванні, що пройде онлайн.

Якщо Мерц буде обраний канцлером, його кабінет, ймовірно, також буде приведений до присяги 6 травня.

Тоді новий уряд зможе приступити до виконання своїх обов'язків рівно через шість місяців після розпаду трипартійної коаліції Шольца.

ХДС, ХСС і СДПН в коаліційній угоді підтвердили, що продовжуватимуть підтримку України.

А Мерц пообіцяв подальше збільшення оборонних витрат країни.