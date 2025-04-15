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АНАЛІТИКА

ЗМІ: у Трампа хочуть урізати удвічі бюджет Держдепартаменту

 

Адміністрація Дональда Трампа обговорює можливе звернення до Конгресу з проханням скоротити бюджет Державного департаменту та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) майже наполовину.

Про це стало відомо порталу Politico, пише "Європейська правда".

У проєкті бюджету США на 2026 фінансовий рік, з яким ознайомилось Politico, фінансування Держдепу та USAID становить 28,4 мільярда доларів - у порівнянні з 54,4 мільярда доларів нині.

Серед іншого, будуть ліквідовані або суттєво скорочені програми, повʼязані з підтримкою демократії, освітніх та культурних обмінів, боротьби з незаконним обігом наркотиків та сприяння миротворчим зусиллям ООН, ідеться в матеріалі.

Також, зазначає Politico, витрати на глобальні програми охорони здоров'я, вирішення проблем міграції та біженців пропонують скоротити вдвічі, причому останні будуть використовуватись тільки у надзвичайних ситуаціях.

Двоє співрозмовників Politico також кажуть, що в адміністрації у межах економії бюджету обговорюють закриття до трьох десятків дипломатичних представництв США по всьому світу - насамперед посольств в Африці та Океанії, а також консульств у Європі.

У скорочення також закладена оголошена ліквідація USAID і передача його програм, які будуть збережені, у відання Державному департаменту, уточнює Politico.

Наразі незрозуміло, наскільки цей план буде втілено в життя: по-перше, проти скорочень може виступити держсекретар Марко Рубіо, а по-друге, вирішальне слово в ухваленні бюджету грає Конгрес.

ЗМІ раніше дізнались, що адміністрація президента США має намір відновити щонайменше шість нещодавно скасованих програм надання екстреної продовольчої допомоги.
Ключові теги: США
 

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