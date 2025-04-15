Трамп пригрозив Ірану ударами через розробку ядерної зброї

Президент США Дональд Трамп припустив, що Іран затягує укладання нової угоди про ядерну зброю, та пригрозив йому відповіддю.

Про це він сказав журналістам у Білому домі 14 квітня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Трамп висловив припущення, що Іран "водить нас за носа" через те, що наступні переговори про іранську ядерну програму відбудуться в суботу, і "це дуже довго".

Президент США заявив, що Іран "повинен позбутися уявлення про ядерну зброю" і не може її мати.

Він також сказав, що Іран "досить близький до того, щоб мати" ядерну зброю, тому переговори повинні йти швидко. "І якщо нам доведеться зробити щось дуже жорстке, ми це зробимо", - пообіцяв Трамп.

Відповідаючи на запитання, чи передбачають варіанти відповіді США військовий удар по ядерних об'єктах Тегерана, Трамп відповів: "Звичайно, так", передає Reuters.

Першу зустріч щодо іранської ядерної програми 12 квітня в Омані очолювали посланник президента США Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф і міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі.

Обидві сторони - і Іран, і США - охарактеризували першу зустріч в оманській столиці як конструктивну. Непрямі переговори заплановано продовжити на цих вихідних в Італії.

Раніше Трамп казав, що Іран зіткнеться з небаченими бомбардуваннями, якщо не укладе угоду зі Сполученими Штатами.