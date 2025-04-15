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Трамп допустив можливість митних винятків для автомобільної галузі
23:50 14.04.2025 |
Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість зробити винятки з мит на імпорт автомобілів та запчастин, щоб дати автокомпаніям більше часу для налагодження виробництва в США.
Про це повідомляє агентство Bloomberg.
"Я думаю над тим, як допомогти автокомпаніям. Вони переходять на використання запчастин, вироблених у Канаді, Мексиці та інших країнах, і їм потрібно трохи часу, бо планують почати виготовляти їх тут", - сказав Трамп.
Ці слова президента можуть стати полегшенням для автовиробників, які потерпають від запроваджених мит на імпорт автомобілів і легкових вантажівок, однак водночас вони створюють додаткову невизначеність щодо його тарифної політики.
Після слів Трампа акції General Motors, Ford і материнської компанії Chrysler - Stellantis NV - різко пішли вгору, компенсувавши попереднє падіння.
Мита на імпорт автомобілів загрожують підвищенням цін для американських споживачів і можуть порушити автоланцюги постачання, які тісно пов'язані між США, Канадою та Мексикою. Трамп же стверджує, що ці мита необхідні для відновлення американської промисловості.
Трамп запровадив 25% мита на повністю зібрані автомобілі, а тарифи на запчастини мають набути чинності не пізніше 3 травня.
У тарифах на Канаду та Мексику вже передбачені винятки для автомобілів, які мають достатній вміст деталей американського виробництва згідно з чинною Північноамериканською торговою угодою.
Президент США також заявив, що найближчим часом планує запровадити мита на імпорт фармацевтичної продукції.
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