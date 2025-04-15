Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп допустив можливість митних винятків для автомобільної галузі

 

Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість зробити винятки з мит на імпорт автомобілів та запчастин, щоб дати автокомпаніям більше часу для налагодження виробництва в США.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

"Я думаю над тим, як допомогти автокомпаніям. Вони переходять на використання запчастин, вироблених у Канаді, Мексиці та інших країнах, і їм потрібно трохи часу, бо планують почати виготовляти їх тут", - сказав Трамп.

Ці слова президента можуть стати полегшенням для автовиробників, які потерпають від запроваджених мит на імпорт автомобілів і легкових вантажівок, однак водночас вони створюють додаткову невизначеність щодо його тарифної політики.

Після слів Трампа акції General Motors, Ford і материнської компанії Chrysler - Stellantis NV - різко пішли вгору, компенсувавши попереднє падіння.

Мита на імпорт автомобілів загрожують підвищенням цін для американських споживачів і можуть порушити автоланцюги постачання, які тісно пов'язані між США, Канадою та Мексикою. Трамп же стверджує, що ці мита необхідні для відновлення американської промисловості.

Трамп запровадив 25% мита на повністю зібрані автомобілі, а тарифи на запчастини мають набути чинності не пізніше 3 травня.

У тарифах на Канаду та Мексику вже передбачені винятки для автомобілів, які мають достатній вміст деталей американського виробництва згідно з чинною Північноамериканською торговою угодою.

Президент США також заявив, що найближчим часом планує запровадити мита на імпорт фармацевтичної продукції.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3153
  0,0726
 0,18
EUR
 1
 47,0271
  0,1118
 0,24

Курс обміну валют на вчора, 10:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9277  0,03 0,07 41,5800  0,08 0,18
EUR 46,3442  0,53 1,16 47,4312  0,35 0,73

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3300  0,04 0,10 41,3500  0,05 0,12
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес