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АНАЛІТИКА

Китай і В'єтнам підписали 45 угод

Китай і В&apos;єтнам підписали 45 угод

 

Китай і В'єтнам підписали десятки угод про співпрацю під час державного візиту президента Китаю Сі Цзіньпіна у межах локального партнерства КНР.

Про це повідомляє Bloomberg.

Дві країни підписали загалом 45 угод під час зустрічі китайського лідера з головою Комуністичної партії В'єтнаму То Ламом у понеділок, повідомило в'єтнамське державне телебачення VTV.

Лідери домовилися про створення комітету з розвитку залізниць між двома країнами з метою активізації співпраці в цій галузі, йдеться в повідомленні.

В'єтнам прагне до подальшого зміцнення співпраці з Китаєм у сфері безпеки, транспорту, отримання пільгових кредитів, а також передачі технологій з Китаю. Ханой також очікує більш збалансованої торгівлі зі своїм сусідом, йдеться в повідомленні.

Економіка В'єтнаму значною мірою залежить від китайських деталей і сировини, і обидві сторони працюють над розвитком інфраструктури, щоб тісніше з'єднати їх.

Китай є найбільшим двостороннім торговельним партнером В'єтнаму, обсяг торгівлі з яким минулого року склав понад 205 мільярдів доларів США, і є основним ринком збуту в'єтнамської сільськогосподарської продукції - від фруктів до морепродуктів, горіхів кеш'ю та кави.

За матеріалами: Економічна правда
 

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