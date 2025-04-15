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Китай і В'єтнам підписали 45 угод
23:47 14.04.2025 |
Китай і В'єтнам підписали десятки угод про співпрацю під час державного візиту президента Китаю Сі Цзіньпіна у межах локального партнерства КНР.
Про це повідомляє Bloomberg.
Дві країни підписали загалом 45 угод під час зустрічі китайського лідера з головою Комуністичної партії В'єтнаму То Ламом у понеділок, повідомило в'єтнамське державне телебачення VTV.
Лідери домовилися про створення комітету з розвитку залізниць між двома країнами з метою активізації співпраці в цій галузі, йдеться в повідомленні.
В'єтнам прагне до подальшого зміцнення співпраці з Китаєм у сфері безпеки, транспорту, отримання пільгових кредитів, а також передачі технологій з Китаю. Ханой також очікує більш збалансованої торгівлі зі своїм сусідом, йдеться в повідомленні.
Економіка В'єтнаму значною мірою залежить від китайських деталей і сировини, і обидві сторони працюють над розвитком інфраструктури, щоб тісніше з'єднати їх.
Китай є найбільшим двостороннім торговельним партнером В'єтнаму, обсяг торгівлі з яким минулого року склав понад 205 мільярдів доларів США, і є основним ринком збуту в'єтнамської сільськогосподарської продукції - від фруктів до морепродуктів, горіхів кеш'ю та кави.
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