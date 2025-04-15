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АНАЛІТИКА

NVIDIA переносить виробництво в США. Наразі не відеокарт, а кластерів для ШІ

NVIDIA переносить виробництво в США. Наразі не відеокарт, а кластерів для ШІ

 Кластер nVidia для обчислення штучного інтелекту

Коли на минулому тижні Трамп увів загороджувальні податки з усім світом, бізнес багатьох компаній, включно з nVidia, опинився під серйозною загрозою. І хоч закон одразу «заморозили» а 90 днів, невизначеність майбутньої політики створює серйозні ризики.

NVIDIA, яка вже давно не асоціюється лише з відеокартами, оголосила про масштабні плани з будівництва нових суперкомп'ютерів на території США. Компанія ввела в стрій понад 300 км2 нових виробничих ліній на території США і планує за найближчі 4 роки інвестувати в локалізацію виробництва понад 500 мільярдів доларів США.

Мікросхеми NVIDIA Blackwell, чипи наступного покоління, що стоять за обчислювальною потужністю штучного інтелекту компанії, вже почали виробляти на підприємствах Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) у Феніксі, штат Арізона.

Крім виробництва чіпів, компанія будує заводи суперкомп'ютерів в Техасі, об'єднуючись з Foxconn в Х'юстоні і Wistron в Далласі. NVIDIA очікує, що обидва майданчики досягнуть планових показників виробництва протягом 12-15 місяців.

"Основа для усієї інфраструктури ШІ у світі виготовляються в США вперше - Дженсен Хуанг".
Компанія покладається не лише на традиційні методи виробництва. NVIDIA планує використовувати власний штучний інтелект, робототехніку та технології цифрових близнюків для проектування та експлуатації своїх заводів. Використовуючи такі платформи, як NVIDIA Omniverse та NVIDIA Isaac GR00T, компанія моделюватиме та автоматизуватиме складні виробничі процеси на своїх нових підприємствах у США. ШІ буквально приймає участь у виробництві ШІ.

Наразі ні в кого немає сумнівів щодо подальшого розвитку ШІ і його перспектів. США планомірно переносить стратегічне виробництво подалі від Китаю, щоб в разі захвату Тайваню уряд КНР не отримав до нього доступу. Втім, зважаючи на роль американських інвесторів у розвитку DeepSeek та інших китайських високотехнологічних гігантів, не можна виключати вірогідність, що американці самі допоможуть КНР побудувати інфраструктуру для ШІ.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: NVIDIA, США
 

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