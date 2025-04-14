Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЄС запропонує купувати більше газу США для врегулювання мит – Politico

 

Блок планує відновити переговори про збільшення закупівель скрапленого природного газу в США і запропонує конкретні пропозиції, щоб заспокоїти гнів Трампа щодо мит.

Про це повідомляє Politico із посиланням на власні джерела.

ЄС розглядає способи агрегування попиту - процес, який дозволив би континенту розміщувати більші загальноєвропейські замовлення для задоволення вимог Білого дому щодо енергоресурсів, але в ідеалі за більш конкурентоспроможними цінами.

ЄС вже кілька місяців намагається залучити адміністрацію Трампа до вирішення цього питання, але, за словами дипломатів, їхні зусилля наштовхуються на плутанину і незацікавленість Вашингтона.

Після запровадження 20% мит для ЄС, США вимагали від блоку витратити на 350 мільярдів доларів більше на американські енергоносії, щоб компенсувати те, що президент вважає постійним торговельним дефіцитом.

Однак пізніше Трамп оголосив про 90-денну паузу щодо більшості глобальних тарифів, наполягаючи на тому, щоб партнери Америки провели переговори щодо усунення торговельних бар'єрів.

ЄС сприймає це як ще одну можливість для просування своєї пропозиції щодо СПГ.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: ЄС, США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3153
  0,0726
 0,18
EUR
 1
 47,0271
  0,1118
 0,24

Курс обміну валют на сьогодні, 10:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9277  0,03 0,07 41,5800  0,08 0,18
EUR 46,3442  0,53 1,16 47,4312  0,35 0,73

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3300  0,04 0,10 41,3500  0,05 0,12
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес