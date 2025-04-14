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АНАЛІТИКА

У США кажуть про «величезний прогрес» у тарифних переговорах з ЄС

 

Економічний радник Білого дому Кевін Гассетт стверджує, що Сполучені Штати досягли "величезного прогресу" в переговорах з ЄС щодо тарифів.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав в інтервʼю Fox News.

За словами Гассетта, американська сторона провела "багато дискусій" з представниками ЄС стосовно тарифів.

"Ми зустрічалися з ними багато разів. І ми досягли величезного прогресу. Ми вважаємо, що ситуація складеться дуже добре для американських робітників, особливо для американських працівників автомобільної промисловості", - додав він.

У понеділок, як відомо, до США прибув єврокомісар з торгівлі Марош Шефчович.

Він став одним з перших зовнішньоторговельних посадовців, які прибули до Вашингтона для термінових переговорів щодо тарифів, про які Трамп оголосив 2 квітня.

Євросоюз є одним з найбільших торговельних партнерів США, обсяг двосторонньої торгівлі з яким минулого року склав майже 1 трильйон доларів.

Минулого тижня президент США Дональд Трамп заявив, що на 90 днів призупиняє дію оголошених ним безпрецедентних тарифів щодо більшості країн світу. У відповідь ЄС також відклав свої контрзаходи проти США.

Зазначимо, що США все ще зберігають 10-відсотковий загальний тариф на глобальний імпорт, а також 25-відсоткові тарифи на сталь, алюміній і автомобілі.
Ключові теги: США, ЄС
 

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