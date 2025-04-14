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У США кажуть про «величезний прогрес» у тарифних переговорах з ЄС
17:18 14.04.2025 |
Економічний радник Білого дому Кевін Гассетт стверджує, що Сполучені Штати досягли "величезного прогресу" в переговорах з ЄС щодо тарифів.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав в інтервʼю Fox News.
За словами Гассетта, американська сторона провела "багато дискусій" з представниками ЄС стосовно тарифів.
"Ми зустрічалися з ними багато разів. І ми досягли величезного прогресу. Ми вважаємо, що ситуація складеться дуже добре для американських робітників, особливо для американських працівників автомобільної промисловості", - додав він.
У понеділок, як відомо, до США прибув єврокомісар з торгівлі Марош Шефчович.
Він став одним з перших зовнішньоторговельних посадовців, які прибули до Вашингтона для термінових переговорів щодо тарифів, про які Трамп оголосив 2 квітня.
Євросоюз є одним з найбільших торговельних партнерів США, обсяг двосторонньої торгівлі з яким минулого року склав майже 1 трильйон доларів.
Минулого тижня президент США Дональд Трамп заявив, що на 90 днів призупиняє дію оголошених ним безпрецедентних тарифів щодо більшості країн світу. У відповідь ЄС також відклав свої контрзаходи проти США.
Зазначимо, що США все ще зберігають 10-відсотковий загальний тариф на глобальний імпорт, а також 25-відсоткові тарифи на сталь, алюміній і автомобілі.
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