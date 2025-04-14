Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Китай призупинив експорт рідкоземельних мінералів після мит Трампа

 

Після того як президент США Дональд Трамп підвищив мита на китайський імпорт до 145%, Пекін призупинив експорт рідкоземельних мінералів і магнітів.

Про це повідомляє The New York Times.

За даними видання, відвантаження зупинили в усіх портах країни, поки влада готує нову систему контролю, яка може обмежити постачання для окремих компаній, зокрема оборонних підрядників США.

Критично важливі мінерали, які Китай зараз блокує, широко використовуються в оборонній, автомобільній, аерокосмічній та електронній промисловості. Магніти на їх основі потрібні для виробництва безпілотників, ракет, автомобілів і навіть побутових роботів.

Ще 4 квітня КНР ввела експортний контроль на сім рідкоземельних елементів - серед них самарій, тербій, ітрій та інші. Формально експорту не заборонено, але кожну поставку жорстко перевіряють: хто купує і для чого. Раніше аналогічні обмеження поширювались на галій, германій, графіт і сурму.

Трамп анонсував мита проти 211 країн і територій, але фактично найсильніше вони вдарили по Китаю. Спочатку вони складали 20%, але згодом зросли до 145%. У відповідь Пекін запровадив дзеркальні тарифи на рівні 125%.

Китай забезпечує близько 70% світового видобутку рідкоземельних металів. США напряму залежать від цих поставок. На цьому тлі Вашингтон активізував спроби домовитися з Україною про доступ до її запасів рідкоземельних мінералів. Росія теж запропонувала США співпрацю - зокрема й на окупованих територіях України.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3153
  0,0726
 0,18
EUR
 1
 47,0271
  0,1118
 0,24

Курс обміну валют на сьогодні, 10:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9277  0,03 0,07 41,5800  0,08 0,18
EUR 46,3442  0,53 1,16 47,4312  0,35 0,73

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3300  0,04 0,10 41,3500  0,05 0,12
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес