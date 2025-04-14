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ЗМІ: США та Іран проведуть другий раунд ядерних переговорів у Італії
14:29 14.04.2025 |
США та Іран проведуть другий раунд ядерних переговорів у суботу, 19 квітня, в Римі.
Про це агентству Bloomberg повідомили співрозмовники, передає "Європейська правда".
Як зазначили співрозмовники, переговори мають співпасти з візитом до Італії віцепрезидента США Джей Ді Венса, хоча наразі невідомо, чи братиме він у них участь. Відтак вони відбудуться у суботу, 19 квітня.
Обидві сторони - і Іран, і США - охарактеризували першу зустріч в оманській столиці як конструктивну.
Зустріч очолювали головний посланник президента США Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф і міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі.
12 квітня він коротко поспілкувався безпосередньо з главою МЗС Ірану, що стало першим прямим контактом між двома країнами за адміністрації нового президента США.
Раніше Трамп казав, що Іран зіткнеться з небаченими бомбардуваннями, якщо не укладе угоду зі Сполученими Штатами.
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