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АНАЛІТИКА

ЗМІ: США та Іран проведуть другий раунд ядерних переговорів у Італії

 

США та Іран проведуть другий раунд ядерних переговорів у суботу, 19 квітня, в Римі.

Про це агентству Bloomberg повідомили співрозмовники, передає "Європейська правда".

Як зазначили співрозмовники, переговори мають співпасти з візитом до Італії віцепрезидента США Джей Ді Венса, хоча наразі невідомо, чи братиме він у них участь. Відтак вони відбудуться у суботу, 19 квітня.

Обидві сторони - і Іран, і США - охарактеризували першу зустріч в оманській столиці як конструктивну.

Зустріч очолювали головний посланник президента США Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф і міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі.

12 квітня він коротко поспілкувався безпосередньо з главою МЗС Ірану, що стало першим прямим контактом між двома країнами за адміністрації нового президента США.

Раніше Трамп казав, що Іран зіткнеться з небаченими бомбардуваннями, якщо не укладе угоду зі Сполученими Штатами.
Ключові теги: США, Іран
 

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