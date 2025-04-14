ЄС розширив санкції проти Ірану за захоплення заручників

Міністри закордонних справ ЄС у понеділок ухвалили санкції проти Ірану через затримання громадян Євросоюзу.

Про це повідомляє агентство Reuters, яке ознайомилося із списком санкцій, передає Укрінформ.

Як зазначається, санкції були погоджені проти семи іранських фізичних осіб і двох організацій через затримання громадян ЄС, яке Брюссель називає політикою спонсорованого державою захоплення заручників.

До списку санкцій увійшли директор тегеранської в'язниці «Евін», а також кілька суддів та інших працівників судової системи.

Головна в'язниця в місті Шираз також була серед організацій, що потрапили під санкції.

Як повідомляв Укрінформ, торік у грудні поліція Тегерана заарештувала італійську журналістку щоденної газети Il Foglio Сесілію Салу, яка вела репортажі з Ірану.

Останній випуск її подкасту вийшов за день до арешту і був присвячений Зейнаб Мусаві, іранській комедійній актрисі, яка була затримана іранською владою і поміщена в одиночну камеру на початку цього року, але згодом її звільнили.

Пізніше іранська влада підтвердила, що італійська журналістка була заарештована на підставі «порушення законів Ісламської Республіки».

У січні стало відомо, що Іран дозволив журналістці повернутися на Батьківщину.

Також посла Ірану в Парижі викликали до Міністерства Європи та закордонних справ з вимогою до Тегерана негайно звільнити затриманих французьких громадян.