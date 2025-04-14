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Найбільший європейський виробник ракет отримав замовлення на сім років наперед
14:07 14.04.2025 |
Європейський концерн MBDA, який виробляє крилаті ракети Storm Shadow/Scalp та Aster, не встигає виконувати замовлення на тлі рекордно високого попиту. Про це пише Financial Times.
За останні три роки найбільший виробник ракет у Європі вклав значні кошти в нове обладнання, збільшив кількість працівників і вийшов на шлях подвоєння виробництва порівняно з 2023 роком.
Однак неефективність виробничих процесів і складні ланцюги постачань призвели до труднощів у роботі концерну. Портфель замовлень MBDA зріс до 37 млрд євро, і за нинішніх темпів на його виконання потрібно близько семи років.
Генеральний директор Ерік Беранже заявив, що група має зробити більше для адаптації до економіки воєнного часу, в якій швидкість і обсяги вперше за десятиліття стали вирішальними.
"Нам потрібно стати набагато індустріальнішими, якщо можна так висловитися, щоб упоратися з труднощами" нарощування виробництва, сказав він Financial Times.
Показовим прикладом є складний процес виробництва ракети Aster від MBDA. Незакінчену зброю перевозять через Альпи між Францією та Італією кілька разів для різних етапів виробництва. Це займає місяці, а дає лише незначну промислову вигоду, зазначає видання.
Такі проблеми було б "досить легко вирішити", якби MBDA була звичайною компанією, сказав Беранже. Але для транскордонної оборонної групи, якій потрібно було збалансувати інтереси своїх акціонерів (Airbus і британська BAE Systems володіють по 37,5%, а італійська Leonardo - 25%), а також військових, це набагато складніше.
Водночас пропозицію, висунуту торік Беранже щодо спрощення виробничого процесу, відхилила Франція. Велика Британія також не дуже підтримала цю пропозицію.
MBDA, задумана як франко-британське співробітництво в 1996 році, до якого у 2001 році приєдналася Італія, як і раніше, вирізняється як одна з небагатьох успішних транскордонних оборонних компаній Європи в регіоні. Вона виробляє деякі з найбільш затребуваних у світі ракет і конкурує з американськими групами RTX та Lockheed Martin.
Але критики кажуть, що MBDA не зробила достатньо адаптації. Саш Туса, аналітик з питань оборони в Agency Partners, сказав, що компанія була структурована протягом десятиліть слабкого попиту і не справляється з поточною ситуацією.
Він додав, що MBDA "необхідно активно нарощувати оборотний капітал, активно фінансувати своїх постачальників та створювати додаткові джерела ключових компонентів, таких як ракетні двигуни, щоб мати можливість нарощувати виробництво".
MBDA планує інвестувати 2,4 млрд євро в період із 2023-го до 2028 року для збільшення виробництва, і Беранже заявив, що за необхідності ця сума може бути збільшена.
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