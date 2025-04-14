Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Зеленський сумнівається у підтримці США

 

Президент України Володимир Зеленський висловив сумніви щодо підтримки України з боку США.

Про це він сказав в інтерв'ю CBS.

Він відповідав на питання, чи підтримують США Україну і зробив паузу перед тим як дати відповідь.

"Навіть у цій моїй паузі є проблема. Тому що я хочу відповісти правдиво і швидко, що Сполучені Штати є нашим стратегічним, сильним партнером. Але пауза - це сумнів. Я не сумніваюся, що народ Америки з нами. Але на довгій війні багато деталей забуваються. В Європі всі бояться, що Сполучені Штати можуть віддалитися від Європи", - сказав він.

Однак він наголосив, що без підтримки США буде вкрай важко.

"Я думаю, що без Сполучених Штатів ми зазнаємо великих втрат. Людських і територіальних. Тому я не хотів би про це думати. Але це наша доля, наша земля, наше життя. Так чи інакше, ми закінчимо цю війну", - сказав Зеленський.

В інтерв'ю Зеленський звертається до США із закликом надати війська в рамках міжнародних миротворчих зусиль. Він також просить Вашингтон захистити повітряний простір України авіацією.

Також Зеленський закликав свого американського колегу Дональда Трампа відвідати Україну, щоб краще зрозуміти руйнування, спричинені російським вторгненням.

Нагадаємо, Трампа попросили прокоментувати удар Росії по Сумах, на що він сказав, що "це було жахливо".

"І мені сказали, що вони зробили помилку. Але я вважаю, що це жахливо. Я вважаю, що вся війна - це жахливо", - сказав Трамп.
За матеріалами: Європейська правда
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3153
  0,0726
 0,18
EUR
 1
 47,0271
  0,1118
 0,24

Курс обміну валют на сьогодні, 10:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9277  0,03 0,07 41,5800  0,08 0,18
EUR 46,3442  0,53 1,16 47,4312  0,35 0,73

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3300  0,04 0,10 41,3500  0,05 0,12
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес