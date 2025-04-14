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Зеленський сумнівається у підтримці США
12:34 14.04.2025 |
Президент України Володимир Зеленський висловив сумніви щодо підтримки України з боку США.
Про це він сказав в інтерв'ю CBS.
Він відповідав на питання, чи підтримують США Україну і зробив паузу перед тим як дати відповідь.
"Навіть у цій моїй паузі є проблема. Тому що я хочу відповісти правдиво і швидко, що Сполучені Штати є нашим стратегічним, сильним партнером. Але пауза - це сумнів. Я не сумніваюся, що народ Америки з нами. Але на довгій війні багато деталей забуваються. В Європі всі бояться, що Сполучені Штати можуть віддалитися від Європи", - сказав він.
Однак він наголосив, що без підтримки США буде вкрай важко.
"Я думаю, що без Сполучених Штатів ми зазнаємо великих втрат. Людських і територіальних. Тому я не хотів би про це думати. Але це наша доля, наша земля, наше життя. Так чи інакше, ми закінчимо цю війну", - сказав Зеленський.
В інтерв'ю Зеленський звертається до США із закликом надати війська в рамках міжнародних миротворчих зусиль. Він також просить Вашингтон захистити повітряний простір України авіацією.
Також Зеленський закликав свого американського колегу Дональда Трампа відвідати Україну, щоб краще зрозуміти руйнування, спричинені російським вторгненням.
Нагадаємо, Трампа попросили прокоментувати удар Росії по Сумах, на що він сказав, що "це було жахливо".
"І мені сказали, що вони зробили помилку. Але я вважаю, що це жахливо. Я вважаю, що вся війна - це жахливо", - сказав Трамп.
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