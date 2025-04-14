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АНАЛІТИКА

Експорт Китаю в березні зріс на 12,4%, імпорт скоротився на 4,3%

 

Обсяг китайського експорту в березні 2025 року збільшився на 12,4% у річному виразі і становив $313,9 млрд, йдеться в повідомленні Головного митного управління КНР.

Березневе зростання експорту стало найзначнішим із жовтня минулого року.

Імпорт знизився на 4,3%, до $211,3 млрд.

Аналітики очікували збільшення експорту на 4,4% і скорочення імпорту на 2%, за даними Trading Economics.

У січні-лютому експорт зріс на 2,3%, а імпорт зменшився на 8,4%.

Позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу КНР у березні збільшилося до $102,64 млрд порівняно з $58,65 млрд у тому ж місяці 2024 року.

За підсумками першого кварталу експорт КНР підвищився на 5,8%, як порівняти із січнем-березнем минулого року, - до $853,6 млрд, а імпорт скоротився на 7% - до $580,7 млрд.

Експорт до США зріс на 4,5%, Японії - на 2,8%, Тайваню - на 8,3%, Індії - на 13,8%, Великої Британії - на 2,4%, країн Європейського союзу - на 3,7%, держав АСЕАН - на 8,1%. Поставки в Південну Корею скоротилися на 1,7%, Австралію - на 4,6%.

Імпорт зі США зменшився на 1,4%, країн Євросоюзу - на 6,3%, Південної Кореї - на 0,7%, Японії - на 4,1%, Великої Британії - на 12,1%, Індії - на 25,1%. Поставки з АСЕАН збільшилися на 2,8%, Тайваню - на 17,8%.

Китай збільшив експорт сільськогосподарської продукції на 5,7%, добрив - на 42,7%, побутової техніки - на 8,7%, скоротив поставки рідкоземельних металів на 10,9%, сталі - на 4,8%, керамічних виробів - на 19,3%.

Скоротилися закупівлі нафтопродуктів - на 20,2%, природного газу - на 16%, рідкоземельних металів - на 31%, сталі - на 10,5%. Імпорт високотехнологічної продукції зріс на 9,2%, інтегральних схем - на 3,2%, міді та мідних виробів - на 2,5%, електроніки - на 4,2%.

Позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу КНР у січні-березні становило $273 млрд.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Китай
 

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