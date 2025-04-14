Трамп розкритикував телеканал CBS після сюжетів про Україну та Гренландію

Американський президент Дональд Трамп розкритикував телеканал CBS і його програму "60 Minutes", заявивши, що телеканал вийшов з-під контролю і повинен "заплатити велику ціну" за те, що "переслідує його", після того як телеканал показав сюжети про Україну та Гренландію.

Про це пише АР, передає "Європейська правда".

У своїй соцмережі TruthSocial заявив, що майже щотижня "60 Minutes" згадує ім'я "Трамп" у "принизливій і наклепницькій" формі, але за його словами, "ефір" цих вихідних перевершив їх усі".

Він закликав голову Федеральної комісії з комунікацій Брендана Карра накласти максимальні штрафи і покарання "за їхню незаконну і протиправну поведінку".

У неділю телеканал транслював інтерв'ю президента Володимира Зеленського, де той запросив Трампа відвідати Україну, щоб побачити, що зробила Росія.

Також того ж дня кореспондент Джон Вертгайм повідомив з Гренландії про те, що деякі люди в цій країні говорять про бажання Трампа взяти владу в свої руки.

У своєму повідомленні в соціальних мережах Трамп заявив, що "60 Minutes" більше не є новинним шоу, а "нечесними політичними операторами, які просто маскуються під "новини", і повинні нести відповідальність за те, що вони робили і роблять".

Як нагадало агентство, Трамп подав позов на 20 млрд доларів проти "60 Minutes" за те, як він змонтував інтерв'ю з колишньою кандидаткою у президенти від Демократичної партії Камалою Гарріс минулої осені.

Нагадаємо, це не єдина ситуація, коли Трамп скаржиться на роботу ЗМІ. Наприклад, Міністерство внутрішніх справ США 24 січня видало розпорядження про зміну кількох географічних найменувань, зокрема Мексиканську затоку перейменували на Американську.

У лютому Білий дім заборонив журналістам інформаційного агентства Associated Press доступ до Овального кабінету та президентського борту Air Force One через відмову використовувати назву "Американська затока".

Наприкінці лютого агентство Associated Press подало до суду на адміністрацію Трампа за відсторонення від участі у президентських заходах.

9 квітня федеральний суддя зобов'язав Білий дім поновити участь агентства AP у президентському пулі журналістів.