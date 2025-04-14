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На зустрічі у Туреччині щодо перемир'я у Чорному морі не буде представників Росії
10:04 14.04.2025 |
У Туреччині пройде безпекова зустріч щодо Чорного моря, та на ній не будуть присутні представники Росії, як раніше повідомляла низка ЗМІ.
Про це пише "Європейська правда" із посиланням на Anadolu.
У Міністерстві оборони Туреччини повідомили, що у вівторок та середу, 15-16 квітня, в Туреччині відбудеться зустріч, на якій обговорюватиметься питання безпеки Чорного моря після потенційного припинення вогню між Україною та Росією.
Зазначається, що на зустрічі в штабі військово-морських сил в Анкарі за участю військових представників іноземних держав обговорюватимуться питання військово-морського планування для підтримки мирного середовища в Чорному морі.
Не уточнюючи, які саме країни візьмуть участь у зустрічі, міністерство заявило, що серед іноземних військових представників не буде російських офіційних осіб.
Зазначимо, до цього турецькі ЗМІ з посиланням на співрозмовників у Міноборони Туреччини повідомили, що наступного тижня в Анкарі відбудеться зустріч щодо безпеки в Чорному морі, де будуть присутні українські та російські представники.
Нагадаємо, за підсумками переговорів у Саудівській Аравії 23-25 березня США Росія та Україна домовились обговорити убезпечення судноплавства у Чорному морі.
Однак після цього Росія викотила список вимог, серед яких - послаблення низки санкцій проти сільськогосподарського сектору. У США сказали, що вивчать ці вимоги, тоді як у Європі послаблення санкцій відкинули.
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