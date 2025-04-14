ЗМІ: У Туреччині пройде зустріч щодо безпеки у Чорному морі

15-16 квітня у квітня в штабі командування Військово-морських сил Туреччини відбудеться нарада щодо питань безпеки у Чорному морі після імовірного припинення вогню між РФ та Україною. Про це повідомляють турецька агенція Anadolu і Reuters з посиланням на міністерство оборони країни у неділю, 13 квітня.

Як уточнює Anadolu, зустріч відбудеться "за участю військових представників іноземних держав", обговорюватиметься морський вимір військового планування, яке може бути застосоване з метою підтримки миру в Чорному морі. Водночас агенція не вказує, чи будуть присутні на зустрічі представники України чи Росії.

Агенція Reuters вказує, що у міноборони Туреччини не уточнили країни, які візьмуть участь у зустрічі. У окремому повідомленні міністерство вказало, що Росія та Україна не братимуть участі у зустрічі пізніше цього тижня. Водночас CNN Türk та TGRT

з посиланням на джерела в міноборони вказують, що в Анкарі у штабі командування ВМС Туреччини зустрінуться українські та російські офіційні особи.

Нагадаємо, що питання тиші у Чорному морі було винесене у домовленості про тимчасове припинення вогню між Україною та РФ за результатами переговорів за посередництва США у Саудівській Аравії. Україна погодилася виконати ці домовленості, однак Росія висунула свої вимоги - скасування низки санкційних обмежень.