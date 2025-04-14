Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Угорщині майже 60% населення підтримує вступ України в ЄС

 
В Угорщині опозиційна партія Петера Мадяра "Тиса" провела соціальне опитування "Голос нації", яке містило питання щодо ставлення населення до вступу України до Європейського Союзу.

Про це повідомили Teleх та KarpatHir, передає "Європейська правда".

Як зазначається, серед понад 1,1 млн людей, які заповнили анкети, 58,18% відповіли на питання "Чи підтримуєте ви вступ України до Європейського Союзу?" - "так".

Окремим пунктом також було питання щодо позиції суспільства щодо того, що Угорщина повинна залишатися членом Європейського Союзу та НАТО. Як свідчить опитування, 98,68% людей підтримують це.

Голова партії "Тиса" пообіцяв, що якщо вони прийдуть до влади після виборів 2026 року, результати цього опитування стануть "наріжним каменем" їхнього уряду.

Нещодавно Мадяр заявив, що Україна не має жодних шансів стати членом ЄС "в найближчі кілька десятиліть".

Більше про те, хто такий Петер Мадяр, читайте у статті: Альтернатива для Угорщини.
Ключові теги: Угорщина, ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3153
  0,0726
 0,18
EUR
 1
 47,0271
  0,1118
 0,24

Курс обміну валют на сьогодні, 10:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9277  0,03 0,07 41,5800  0,08 0,18
EUR 46,3442  0,53 1,16 47,4312  0,35 0,73

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3300  0,04 0,10 41,3500  0,05 0,12
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес