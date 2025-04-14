В Угорщині майже 60% населення підтримує вступ України в ЄС

В Угорщині опозиційна партія Петера Мадяра "Тиса" провела соціальне опитування "Голос нації", яке містило питання щодо ставлення населення до вступу України до Європейського Союзу.

Про це повідомили Teleх та KarpatHir, передає "Європейська правда".

Як зазначається, серед понад 1,1 млн людей, які заповнили анкети, 58,18% відповіли на питання "Чи підтримуєте ви вступ України до Європейського Союзу?" - "так".

Окремим пунктом також було питання щодо позиції суспільства щодо того, що Угорщина повинна залишатися членом Європейського Союзу та НАТО. Як свідчить опитування, 98,68% людей підтримують це.

Голова партії "Тиса" пообіцяв, що якщо вони прийдуть до влади після виборів 2026 року, результати цього опитування стануть "наріжним каменем" їхнього уряду.

Нещодавно Мадяр заявив, що Україна не має жодних шансів стати членом ЄС "в найближчі кілька десятиліть".

Більше про те, хто такий Петер Мадяр, читайте у статті: Альтернатива для Угорщини.