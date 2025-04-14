Трамп передає контроль над землями біля кордону з Мексикою військовим - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп видав директиву, яка передає Міністерству оборони контроль над федеральними землями, розташованими вздовж американо-мексиканського кордону, для посилення боротьби з нелегальною міграцією, повідомляє Bloomberg.

У меморандумі, опублікованому в п'ятницю, Трамп зобов'язав кілька міністерств передати юрисдикцію над територіями Міноборони, зокрема Резервацією Рузвельта в штатах Арізона, Нью-Мексико і Каліфорнія. Водночас наказ не поширюється на федеральні індіанські резервації.

"Згідно з директивою, військові отримають повноваження будувати прикордонні бар'єри та встановлювати обладнання для моніторингу на цих територіях. Крім того, ці райони будуть оголошені "зонами національної оборони"", йдеться в повідомленні.

Трамп також надав міністру оборони право виключати осіб із військових об'єктів, що може бути пов'язано з депортацією мігрантів. Перші заходи реалізації наказу заплановані на обмежену ділянку федеральних земель, з подальшою оцінкою результатів через 45 днів.