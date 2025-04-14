Фінансові новини
- |
- 14.04.25
- |
- 19:25
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Британія призупиняє дію деяких мит, щоб компанії впоралися з торговою війною Трампа
08:36 14.04.2025 |
Прем'єр Британії Кір Стармер призупинив дію імпортних мит на десятки товарів, щоб підтримати британські компанії, які постраждали від торгової війни президента США Дональда Трампа.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Telegraph.
Мита на 89 товарів - від акумуляторів для електромобілів до фруктових соків - будуть знижені до нуля на два роки.
Це частина ширшого пакету заходів, спрямованих на підтримку британських компаній, які безпосередньо постраждали від тарифного удару США. Інші заходи включають збільшення обсягу державних кредитів, що надаються постраждалим компаніям.
Серед товарів, на які тарифи будуть знижені до нуля, - сироп агави, що використовується у випічці та коктейлях, продукти харчування, такі як макарони, консервовані ананаси та кедрові горіхи, фруктовий сік, кокосова олія та цибулини рослин.
Фірми, що імпортують фанеру та пластмаси, також отримають зниження мита, щоб зменшити тиск на будівельну галузь.
Товари, що ввозяться до Великої Британії і вже мають право на пільговий режим - наприклад, в рамках угод про вільну торгівлю - не будуть відчувати жодних наслідків.
Велика Британія уникнула найгіршого гніву Трампа, коли він оголосив про масштабны тарифи на імпорт з десятків країн світу у так званий "День визволення".
Але Британія все одно постраждала від 10-відсоткових мит, що завдали удару по британському бізнесу.
На додачу до цього, Трамп запровадив окреме 25-відсоткове мито на автомобілі - найбільшу статтю британського експорту до США за перші дев'ять місяців минулого року.
Раніше Стармер попереджав, що глобальні наслідки американських тарифів можуть бути серйозними.
Тим часом, переважна більшість британських виборців хочуть, щоб уряд зосередився на відновленні торговельних зв'язків з ЄС замість укладення нової економічної угоди зі США.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп каже, що «не має нічого спільного» з війною Росії проти України
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський пояснив, чому ЗСУ не проводять великі операції з деокупації
|Мерц не відкидає перспективи поставок Україні ракет Taurus
|Зеленський: Україна готова купити у США 10 систем Patriot за $15 млрд
|Трамп: Росія атакувала Суми «помилково»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Штраф за відсутність страховки у 2025 році: які нові суми?
У РУБРИЦІ
|У ЄС підтримують надання Німеччиною Україні ракет Taurus
|Трамп каже, що «не має нічого спільного» з війною Росії проти України
|ЄС запропонує купувати більше газу США для врегулювання мит – Politico
|Каллас: 17-й пакет санкцій для РФ Рада ЄС розгляне у травні
|FT: Єврокомісія побоюється шпигунства з боку США і видає співробітниками одноразові телефони
|У США кажуть про «величезний прогрес» у тарифних переговорах з ЄС
Бізнес
|Tesla припиняє приймати замовлення в Китаї на моделі, імпортовані зі США
|MediaTek представила флагманський чип Dimensity 9400+
|Adobe додає до Photoshop та Premiere Pro агентів штучного інтелекту
|BYD представила в Європі преміальний бренд Denza і модель Z9GT, яка розгортається на місці
|WSJ: ЄС побудує мережу ШІ-гігафабрик для конкуренції з Китаєм і США
|Prada купує Versace за $1,38 млрд. Бренд повертається до Італії після семи років у США
|Аналітики Goldman Sachs, UBS і Mizuho знизили прогнозні ціни акцій Tesla