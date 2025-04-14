Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Британці хочуть, щоб уряд зосередився на відновленні торговельних зв'язків з ЄС

 

Переважна більшість британських виборців хочуть, щоб уряд зосередився на відновленні торговельних зв'язків з ЄС замість укладення нової економічної угоди зі США.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Дослідження, проведене на замовлення аналітичного центру Best for Britain, свідчить про те, що люди, які мають право голосу, бачать свої економічні інтереси та інтереси Великої Британії набагато тісніше пов'язаними з відкритими торговельними відносинами з сусідами по ЄС, ніж з будь-якими угодами, які уряд може укласти чи не укласти зі США.

Аналіз показує, наскільки британська громадськість розвернулася на користь ЄС після референдуму щодо Brexit, і вказує на те, що ця тенденція може посилитися внаслідок економічних потрясінь, спричинених заявами президента США Дональда Трампа щодо тарифів.

Дослідження показало, що 53% виборців вважають, що тісніші відносини з ЄС матимуть позитивний вплив на економіку Великої Британії. Лише 13%, які вважають, що ефект буде негативним.

Своєю чергою, 68% вважають, що кращі відносини з ЄС сприятимуть зростанню торгівлі між Великою Британією та ЄС.

На запитання, якими, на їхню думку, мають бути пріоритети глави уряду Кіра Стармера на саміті Великої Британії та ЄС у травні, найпопулярнішою відповіддю була "торгівля між Великою Британією та ЄС". Вона трохи випередила "нелегальну імміграцію через Ла-Манш" і "покращення оборони та безпеки Великої Британії та ЄС".

Коли виборцям запропонували 20 варіантів відповідей і попросили вибрати чотири пріоритети уряду, "здатність Великої Британії підписати нові торговельні угоди зі США" посіла 17-е місце.

На першому місці - вартість життя, на другому - імміграція та притулок, на третьому - економіка Великої Британії та економічне зростання, на четвертому - витрати на енергоносії, на п'ятому - оборона Великої Британії, а на шостому - торгівля між Великою Британією та ЄС.

З моменту вступу на посаду в липні минулого року прем'єр-міністр Кір Стармер пообіцяв "перезавантажити" відносини з ЄС, які часто були холодними за попереднього консервативного уряду Великої Британії.

Стармер заявляв, що прагне покращити торговельну угоду з Європейським Союзом, яку Лондон підписав із Брюсселем після Brexit.
Ключові теги: Британія, ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3153
  0,0726
 0,18
EUR
 1
 47,0271
  0,1118
 0,24

Курс обміну валют на сьогодні, 10:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9277  0,03 0,07 41,5800  0,08 0,18
EUR 46,3442  0,53 1,16 47,4312  0,35 0,73

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3300  0,04 0,10 41,3500  0,05 0,12
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес