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АНАЛІТИКА

МВФ і Світовий банк погодили допомогу Аргентині на понад $30 мільярдів

 

Міжнародний валютний фонд (МВФ) оголосив про схвалення Аргентині пакету допомоги на суму 20 мільярдів доларів впродовж 48 місяців, з яких 12 мільярдів виділяються одразу.

Про це йдеться у пресрелізі Фонду, передає Укрінформ.

«Виконавча рада МВФ схвалила 48-місячну програму розширеного фінансування для Аргентини на загальну суму 20 мільярдів доларів США з негайною виплатою 12 мільярдів доларів США», - заявили у МВФ.

У Фонді додали, що перший перегляд програми запланований на червень 2025 року. В разі «зеленого світла» Аргентина отримує близько 2 мільярдів доларів США.

«Очікується, що програма допоможе активізувати додаткову офіційну багатосторонню та двосторонню підтримку та своєчасний повторний доступ до міжнародних ринків капіталу», - зазначили у МВФ.

Крім цього, Група Світового банку 11 квітня оголосила про надання Аргентині пакету підтримки на суму 12 мільярдів доларів США, що «свідчить про сильний вотум довіри зусиллям уряду зі стабілізації та модернізації економіки».

«Це включає 1,5 мільярда доларів США, які мають бути виплачені негайно», - додали у Групі.

Також Міжамериканський банк розвитку заявив про плани виплатити Аргентині до 10 мільярдів доларів упродовж трьох років.

«Трирічний пакет включає 7 мільярдів доларів для підтримки державного сектора та 3 мільярди доларів - для активізації діяльності приватного сектора», - додали у Банку.

DW зазначає, що частину коштів, як очікується, буде перераховано вже наступного тижня.

За словами міністра економіки Аргентини Луїса Капуто, ці кошти дозволять «реструктурувати Центральний банк» та прискорити зниження інфляції.

Крім того, завдяки допомозі можна буде скасувати валютний контроль, який, за словами Капуто, «завдав аргентинцям величезних збитків».

Центробанк країни заявив, що замість жорсткого валютного регулювання курс аргентинського песо коливатиметься в межах від 1000 до 1400 песо за долар США.

Пакети допомоги стали значним досягненням для президента Аргентини Хав'єра Мілея, який з моменту вступу на посаду у грудні 2023 року проводить жорстку політику економії.
 

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