На затриманому танкері тіньового флоту РФ Естонія виявила близько 40 порушень

Транспортна влада Естонії виявила близько 40 порушень на затриманому у Фінській затоці танкері Kiwala, що рухався без прапора будь-якої держави, повідомив суспільний мовник країни ERR. Раніше повідомлялося, що судно належить до тіньового флоту РФ.

Естонський Департамент транспорту перевірив судно й виявив 40 порушень, у зв'язку з цим кораблю заборонено продовжувати шлях до усунення усіх недоліків.

Голова відомства Крістьян Труу зауважив, що "не забезпечено ні безпеки судноплавства, ні екологічної безпеки".

За даними влади, з 40 виявлених порушень 29 є серйозними та стали підставою для затримання судна. Більшість з них (23 порушення) стосувалися документації, а решта - системи забезпечення безпеки судноплавства, підготовки екіпажу до аварійних ситуацій, а також технічних несправностей.

"Однією з серйозних проблем є також підозра, що у судна відсутній прапор держави, що означає, що на нього не поширюється юрисдикція жодної країни. Естонія в межах своїх прав і міжнародних зобов'язань провела перевірку судна, яке не має прапора. Ми перебуваємо в постійному контакті з представником судна", - розповів Труу.

Наразі корабель знаходиться у порті Мууга під охороною естонських Військово-морських сил, після усунення порушень, як документальних, так і технічних, а також повторної перевірки Департамент транспорту видасть танкеру дозвіл на продовження шляху, додає ERR.

Kiwala, про затримання якого стало відомо напередодні, прямував до російського порту Усть-Луга, згідно з підозрами, він належить до російського тіньового флоту.