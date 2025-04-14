Фінансові новини
- |
- 14.04.25
- |
- 19:25
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
На затриманому танкері тіньового флоту РФ Естонія виявила близько 40 порушень
08:20 14.04.2025 |
Транспортна влада Естонії виявила близько 40 порушень на затриманому у Фінській затоці танкері Kiwala, що рухався без прапора будь-якої держави, повідомив суспільний мовник країни ERR. Раніше повідомлялося, що судно належить до тіньового флоту РФ.
Естонський Департамент транспорту перевірив судно й виявив 40 порушень, у зв'язку з цим кораблю заборонено продовжувати шлях до усунення усіх недоліків.
Голова відомства Крістьян Труу зауважив, що "не забезпечено ні безпеки судноплавства, ні екологічної безпеки".
За даними влади, з 40 виявлених порушень 29 є серйозними та стали підставою для затримання судна. Більшість з них (23 порушення) стосувалися документації, а решта - системи забезпечення безпеки судноплавства, підготовки екіпажу до аварійних ситуацій, а також технічних несправностей.
"Однією з серйозних проблем є також підозра, що у судна відсутній прапор держави, що означає, що на нього не поширюється юрисдикція жодної країни. Естонія в межах своїх прав і міжнародних зобов'язань провела перевірку судна, яке не має прапора. Ми перебуваємо в постійному контакті з представником судна", - розповів Труу.
Наразі корабель знаходиться у порті Мууга під охороною естонських Військово-морських сил, після усунення порушень, як документальних, так і технічних, а також повторної перевірки Департамент транспорту видасть танкеру дозвіл на продовження шляху, додає ERR.
Kiwala, про затримання якого стало відомо напередодні, прямував до російського порту Усть-Луга, згідно з підозрами, він належить до російського тіньового флоту.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп каже, що «не має нічого спільного» з війною Росії проти України
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський пояснив, чому ЗСУ не проводять великі операції з деокупації
|Мерц не відкидає перспективи поставок Україні ракет Taurus
|Зеленський: Україна готова купити у США 10 систем Patriot за $15 млрд
|Трамп: Росія атакувала Суми «помилково»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Штраф за відсутність страховки у 2025 році: які нові суми?
У РУБРИЦІ
|У ЄС підтримують надання Німеччиною Україні ракет Taurus
|Трамп каже, що «не має нічого спільного» з війною Росії проти України
|ЄС запропонує купувати більше газу США для врегулювання мит – Politico
|Каллас: 17-й пакет санкцій для РФ Рада ЄС розгляне у травні
|FT: Єврокомісія побоюється шпигунства з боку США і видає співробітниками одноразові телефони
|У США кажуть про «величезний прогрес» у тарифних переговорах з ЄС
Бізнес
|Tesla припиняє приймати замовлення в Китаї на моделі, імпортовані зі США
|MediaTek представила флагманський чип Dimensity 9400+
|Adobe додає до Photoshop та Premiere Pro агентів штучного інтелекту
|BYD представила в Європі преміальний бренд Denza і модель Z9GT, яка розгортається на місці
|WSJ: ЄС побудує мережу ШІ-гігафабрик для конкуренції з Китаєм і США
|Prada купує Versace за $1,38 млрд. Бренд повертається до Італії після семи років у США
|Аналітики Goldman Sachs, UBS і Mizuho знизили прогнозні ціни акцій Tesla