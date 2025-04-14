Делегації Ірану і США кажуть, що переговори пройшли у «конструктивній атмосфері»

Іранська делегація в Омані на переговорах зі США 12 квітня 2025 року.

Американська та іранська делегації на чолі зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом та очільником МЗС Ірану Аббасом Арагчі завершили непрямі перемовини у столиці Оману Мускаті, йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ Ірану.

За даними відомства, перший раунд переговорів у Маскаті пройшов у «конструктивній атмосфері і на основі взаємної поваги».

Відомо, що перемовники з Ірану та США обмінялися думками своїх урядів щодо іранської ядерної програми та зняття санкцій з Ісламської Республіки, повідомило МЗС.

«Сторони домовилися продовжити переговори наступного тижня», - додали в МЗС, не уточнивши деталей.

Іран наполягав на непрямих переговорах, заявляючи, що не буде вести прямий діалог, поки триває кампанія Трампа щодо «максимального тиску» на Тегеран.

У 2018 році Трамп вивів Сполучені Штати з іранської ядерної угоди 2015 року, підписаної зі світовими державами, і відновив санкції, які були зняті в обмін на обмеження ядерної програми Тегерана.

Президент США погрожував завдати удару по Ірану, якщо той не досягне угоди з Вашингтоном. Тегеран відкинув ці погрози, назвавши їх «образою» миру й безпеки.

Наприкінці березня Іран офіційно відповів на лист, надісланий Трампом, у якому той пропонував прямі переговори для досягнення нової ядерної угоди.

Іран відмовився від прямих переговорів, поки триває кампанія «максимального тиску», але суперечливі зауваження Тегерана змусили деяких експертів припустити, що такі переговори можуть відновитися.

Громадське обурення в Ірані зростає в той час, як стан економіки країни погіршується під впливом руйнівних санкцій США, що чинить тиск на президента-реформатора Масуда Пезешкіана, який був обраний у 2024 році і це породило надії на покращення відносин із Заходом.