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АНАЛІТИКА

Попри зусилля DOGE, федеральні витрати США зросли на $154 млрд після інавгурації Трампа — ЗМІ

 

Від часу інавгурації Дональда Трампа федеральні витрати США зросли на $154 млрд у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року, коли президентом був Джо Байден, про це свідчать результати аналізу щоденних звітів Міністерства фінансів США, проведеного виданням The Wall Street Journal.

Незважаючи на заявлену економію з боку Департаменту з ефективності уряду (DOGE), який повідомив про скорочення витрат на $150 млрд завдяки зменшенню контрактів, штатів і припиненню низки програм, загальний обсяг витрат продовжує зростати.

Як зазначає WSJ, зростання державних доходів - зокрема податкових надходжень і мит - не компенсує підвищення витрат. У результаті баланс федерального бюджету залишається під тиском, а загальний фінансовий ефект заходів економії поки не є відчутним.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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