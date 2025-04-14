Трамп не виключає винятків з базового 10% мита





Президент США Дональд Трамп заявив, що може допустити окремі винятки з 10% тарифу для більшості торговельних партнерів, хоча вважає цю ставку мінімальною для країн, які прагнуть домовитися з Вашингтоном, повідомляє Bloomberg.

"Зі зрозумілих причин може бути кілька винятків, але я б сказав, що 10% - це мінімум", - сказав Трамп журналістам у п'ятницю на борту літака Air Force One дорогою до Флориди. Він не уточнив, про які причини йдеться, і не оголосив про нові зміни в тарифній політиці.

Заява пролунала після оголошеного на тижні підвищення тарифів для десятків країн. Пізніше деякі з них були відкладені через негативну реакцію ринків. Китай наразився на мита у 145%, тоді як базова ставка в 10% наразі застосовується до більшості держав.

"Попри це, середня ставка мит у США може сягнути історичних максимумів. Пекін, у відповідь на дії Вашингтона, підвищив тарифи на американські товари до 125%. У Китаї заявили, що не відповідатимуть на подальші кроки, але готують інші заходи", йдеться в повідомленні.

Трамп при цьому заявив, що "ринок стабільний", а долар залишиться "валютою вибору". Він також висловив упевненість, що торговельне протистояння з Китаєм може завершитися позитивно.