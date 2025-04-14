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АНАЛІТИКА

Трамп продовжив дію надзвичайного стану в США через «шкідливі зовнішньополітичні дії Росії»

 

Президент США Дональд Трамп продовжив ще на рік режим надзвичайного стану в країні, котрий запровадив його попередник Джо Байден через «шкідливі зовнішньополітичні дії Росії», йдеться на офіційному сайті Федерального реєстру США.

У відомстві нагадали, що режим надзвичайного стану було запроваджено указом експрезидента США Байдена у квітні 2021 року. До списку дій, які вчиняє Росія, потрапляють:

* спроби підірвати проведення вільних і справедливих демократичних виборів у США та інших країнах;

* участь у шкідливій кібердіяльності проти Сполучених Штатів та їхніх союзників і партнерів;

* заохочення і використання транснаціональної корупції для здійснення впливу на іноземні уряди;

* здійснення екстериторіальної діяльності, спрямованої проти дисидентів або журналістів;

* підрив безпеки в країнах і регіонах, важливих для національної безпеки США;

* порушення загальновизнаних принципів міжнародного права, включно з повагою до територіальної цілісності держав. Це продовжує становити «незвичайну і надзвичайну загрозу національній безпеці», зовнішній політиці та економіці США.

«З цієї причини надзвичайний стан у країні... має залишатися чинним після 15 квітня 2025 року», - резюмували у документі.

Раніше, 2 квітня, США наклали санкції ще на трьох громадян Росії, три російські юридичні особи та один суховантаж, повідомило управління контролю за іноземними активами (OFAC) міністерства фінансів Сполучених Штатів.

Як випливає з опублікованих даних, санкції запроваджені щодо російських громадян Юрія Бєлякова, В'ячеслава Віданова, громадянина РФ і Афганістану Сохраба Гайрата, а також афганця Ушанга Гайрата, який має реєстрацію в Росії.

Крім того, до списків санкцій внесені російські компанії ТОВ «Едісон», ТОВ «Колібрі Груп» і ТОВ «Скай Фрейм», а також суховантажне судно AM Theseus. Як повідомляє Reuters, причиною запровадження санкцій стали зв'язки з угрупованням єменських хуситів, яке США вважають терористичним.
За матеріалами: Радіо Свобода
Ключові теги: США, Росія
 

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