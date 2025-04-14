Кремль каже, що швидкого покращення відносин зі США чекати не варто

У Кремлі заявили, що контакти з командою президента США Дональда Трампа просуваються добре, але поки що занадто рано очікувати миттєвих результатів через рівень шкоди, завданої відносинам за часів Джо Байдена.

Про це речник Кремля Дмитрій Пєсков заявив в інтерв'ю російському пропагандисту Павлу Зарубіну, його цитує російське агентство "Интерфакс", пише "Європейська правда".

Пєсков заявив, що "реанімувати відносини практично з нуля - це справа дуже складна, вимагає дуже напружених дипломатичних та інших зусиль".

"Дуже багато питань, пов'язаних із відновленням нормальної діяльності наших дипломатичних представництв. Плюс до цього ми бачимо, що триває вельми активний обмін візитами спецпредставників, який став уже майже регулярним", - сказав речник Кремля.

Він назвав ці візити хорошим і надійним каналом доведення позицій один до одного.

"Президенти вислуховують ці повідомлення, які таким чином передаються, і мають можливість судити про реальність стану справ і про реальний підхід на переговорах. Це все допомагає, але, безумовно, чекати якихось миттєвих результатів неможливо. Занадто складні проблеми, і занадто запущені вони були", - заявив Пєсков.

"Якраз зараз ми йдемо разом цим шляхом, терпляче, нам належить зробити ще багато кроків. Але тут просто потрібно зрозуміти, наскільки серйозної шкоди було завдано двостороннім російсько-американським відносинам попередньою адміністрацією", - додав він.

Президент США Дональд Трамп заявив у суботу, що переговори, спрямовані на припинення війни в Україні, йдуть добре, але "настав момент, коли ви просто повинні або зробити щось, або замовкнути".

Раніше в суботу міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров похвалив Трампа за те, що він, за його словами, краще розуміє українську війну, ніж будь-який інший західний лідер.

Між тим, 12 квітня Трамп продовжив санкції свого попередника Джо Байдена щодо Росії.