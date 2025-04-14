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Білий дім хоче укласти 90 торговельних угод за 90 днів – радник Трампа
08:16 14.04.2025 |
Адміністрація президента США Дональда Трампа хоче укласти 90 торговельних угод за 90 днів - на цей термін було відкладено введення мит щодо понад 75 країн. Таку заяву зробив у п'ятницю радник Трампа з торгівлі Пітер Наварро.
За його словами, із цим завданням могли б впоратися міністр фінансів Скотт Бессент, торговельний представник США Джеймісон Грір та міністр торгівлі Говард Лутнік. Наварро додав, що Трамп буде «головним перемовником», оскільки «ніщо не робиться без його ретельного вивчення».
Представник Єврокомісії з торгівлі Марош Шефчович у понеділок приїде до Вашингтона для переговорів щодо тарифів. Однак, як зазначає агенція Reuters, у цей день Бессент буде у Буенос-Айресі, щоб продемонструвати підтримку економічних реформ Аргентини. Його відсутність під час зустрічі посилює сумніви серед торгових експертів щодо того, наскільки ефективно адміністрація президента США зможе вести стільки переговорів одночасно, пише агентство.
На думку колишнього перемовника Торгового представництва США Венді Катлера, досягнення угод, які задовольнять і Трампа, і фінансові ринки, є «величезним завданням». За її словами, команді Трампа, ймовірно, доведеться надати пріоритет ключовим країнам і продовжити 90-денну паузу для інших.
Президент США Дональд Трамп 2 квітня оголосив про запровадження мит на товари з усього світу, які ввозитимуться до Сполучених Штатів. Фондові ринки в усьому світі зазнали падіння на тлі цих кроків.
Але 9 квітня Трамп заявив про 90-денну паузу і «суттєве зниження» взаємних тарифів із 75 країнами.
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