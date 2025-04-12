Фінансові новини
- |
- 12.04.25
- |
- 02:05
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Іран каже, що погодився на зустріч зі США, щоб «дати шанс дипломатії»
23:19 11.04.2025 |
Іран заявив, що дає «реальний шанс» зустрічі на високому рівні зі Сполученими Штатами щодо своєї ядерної програми, яка має відбутись за посередництва Оману 12 квітня.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомив речник іранського Міністерства закордонних справ Есмаїл Багаї.
Представник МЗС Ірану заявив, що Тегеран погодився на зустріч зі США, оскільки "серйозно і з відвертою пильністю дає дипломатії справжній шанс".
"США повинні цінувати це рішення, сформоване попри конфронтаційний гомін, що переважає", - зазначив Багаї, додавши, що Іран ухвалить подальші рішення вже за підсумками переговорів.
У понеділок президент США Дональд Трамп несподівано заявив, що Вашингтон і Тегеран розпочнуть переговори в Омані, який раніше виступав посередником між Заходом та Іраном.
Іранські державні ЗМІ повідомили, що переговори очолять міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі та спеціальний посланник США Стів Віткофф, а посередником виступить міністр закордонних справ Оману Бадр аль-Бусаїді.
Тоді як американський президент Дональд Трамп і Білий дім наполягають, що йдеться про прямі переговори, у Тегерані кажуть, що вони будуть непрямими.
Останні прямі переговори на найвищому рівні між США та Іраном відбулися у 2015 році, коли тодішній держсекретар США Джон Керрі і тодішній міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф працювали над завершенням ядерної угоди.
Раніше Трамп казав, що Іран зіткнеться з небаченими бомбардуваннями, якщо не укладе угоду зі Сполученими Штатами.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|NYT: США посилили умови угоди з Україною щодо надр
|Британія і Франція представлять Трампу план «сил заспокоєння» в Україні протягом кількох тижнів – Bloomberg
|Оподаткують всі доходи, отримані через інтернет: Гетманцев розкрив деталі законопроєкту Мінфіну
|У Раді під приводом захисту ВПК анонсували обмеження інформації з реєстрів для всіх
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Штраф за відсутність страховки у 2025 році: які нові суми?
У РУБРИЦІ
|Reuters: республіканці непублічно обурюються роллю Віткоффа в переговорах щодо України
|Посланник Трампа запропонував передати Росії частину територій України
|Єрмак: Україна разом із партнерами працює над повним припиненням вогню
|NYT: США посилили умови угоди з Україною щодо надр
|Мінюст України найняв юрфірму Hogan Lovells US для роботи над угодою з США
|Умєров пропонує провести наступний «Рамштайн» в Україні
|Британія і Франція представлять Трампу план «сил заспокоєння» в Україні протягом кількох тижнів – Bloomberg
Бізнес
|Аналітики Goldman Sachs, UBS і Mizuho знизили прогнозні ціни акцій Tesla
|Для штучного інтелекту до 2030 року потрібно буде вчетверо більше електроенергії
|OpenAI подала до суду на Ілона Маска за перешкоджання розвитку компанії
|Космічна Star Citizen зібрала понад $800 мільйонів, а релізу все ще не видно
|Прибуток Samsung випередив прогнози через різкий попит, спричинений митами Трампа
|Трамп пригрозив 100% митом найбільшому у світі виробнику мікросхем
|Microsoft тестує оновлений Copilot Vision, який може "бачити" ваш екран і додатки