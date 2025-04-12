Іран каже, що погодився на зустріч зі США, щоб «дати шанс дипломатії»

Іран заявив, що дає «реальний шанс» зустрічі на високому рівні зі Сполученими Штатами щодо своєї ядерної програми, яка має відбутись за посередництва Оману 12 квітня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив речник іранського Міністерства закордонних справ Есмаїл Багаї.

Представник МЗС Ірану заявив, що Тегеран погодився на зустріч зі США, оскільки "серйозно і з відвертою пильністю дає дипломатії справжній шанс".

"США повинні цінувати це рішення, сформоване попри конфронтаційний гомін, що переважає", - зазначив Багаї, додавши, що Іран ухвалить подальші рішення вже за підсумками переговорів.

У понеділок президент США Дональд Трамп несподівано заявив, що Вашингтон і Тегеран розпочнуть переговори в Омані, який раніше виступав посередником між Заходом та Іраном.

Іранські державні ЗМІ повідомили, що переговори очолять міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі та спеціальний посланник США Стів Віткофф, а посередником виступить міністр закордонних справ Оману Бадр аль-Бусаїді.

Тоді як американський президент Дональд Трамп і Білий дім наполягають, що йдеться про прямі переговори, у Тегерані кажуть, що вони будуть непрямими.

Останні прямі переговори на найвищому рівні між США та Іраном відбулися у 2015 році, коли тодішній держсекретар США Джон Керрі і тодішній міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф працювали над завершенням ядерної угоди.

Раніше Трамп казав, що Іран зіткнеться з небаченими бомбардуваннями, якщо не укладе угоду зі Сполученими Штатами.