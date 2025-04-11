Фінансові новини
- |
- 11.04.25
- |
- 20:13
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
За три роки повномасштабної війни Росія втратила майже $300 млрд іноземних інвестицій
17:44 11.04.2025 |
Російська економіка зазнала безпрецедентного відтоку іноземних інвестицій після початку повномасштабної війни Росії в Україні. Про це пише The Moscow Times із посиланням на дані Центробанку РФ.
За останні три роки обсяг прямих іноземних інвестицій у реальний сектор Росії скоротився на 57%.
Станом на початок 2022 року в економіку РФ було вкладено майже $498 млрд іноземного капіталу. Але вже на початку 2025-го залишилось лише $216 млрд - це мінімум з 2009 року.
Загалом за три роки Росія втратила $281 млрд іноземних інвестицій. У перший рік повномасштабної війни країна втратила $138 млрд, у 2023 році - ще $80 млрд, а торік - ще $63 млрд.
У перерахунку на рублі це майже 25 трлн рублів - або 12% російського ВВП. Це більше половини федерального бюджету Росії і майже дорівнює річному прибутку всіх російських компаній.
Попри заяви Кремля про "максимальну відкритість" до інвесторів з країн БРІКС, притоку інвестицій з "дружніх" країн не відбулося.
Зокрема, Китай - найбільший торговий партнер Росії заборонив своїм компаніям інвестувати у російську нафтогазову галузь і проєкт "Сила Сибіру-2". Китайські автоконцерни також не будують нових заводів у РФ.
До початку повномасштабної війни три чверті іноземних інвестицій в Росію надходили з країн, які сьогодні вважаються "недружніми" - здебільшого це західні держави. Після введення санкцій ці потоки практично припинилися.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|На «Рамштайні» Україні пообіцяли військову допомогу на понад 21 млрд євро
|У водах Естонії затримали танкер російського «тіньового флоту»
|Німеччина і ще 10 країн створили «коаліцію РЕБ» для України
|Україна може переглянути податкову базу у 2026 р. через розрив у зовнішньому фінансуванні - Гетманцев
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Штраф за відсутність страховки у 2025 році: які нові суми?
У РУБРИЦІ
|Пісторіус пояснив, чому очільник Пентагону не приїхав на «брюссельський Рамштайн»
|Цього року ЄС виділить понад EUR23 млрд на допомогу Україні - Каллас
|За три роки повномасштабної війни Росія втратила майже $300 млрд іноземних інвестицій
|Міністри закордонних справ ЄС зустрінуться в Люксембурзі 14 квітня, Сибіга доєднається онлайн
|Мита Трампа спричинили рекордну втечу інвесторів з ринку облігацій у США
|Міністр оборони Британії: планування «Коаліції охочих» якісне, ЄС не є його частиною
Бізнес
|OpenAI подала до суду на Ілона Маска за перешкоджання розвитку компанії
|Космічна Star Citizen зібрала понад $800 мільйонів, а релізу все ще не видно
|Прибуток Samsung випередив прогнози через різкий попит, спричинений митами Трампа
|Трамп пригрозив 100% митом найбільшому у світі виробнику мікросхем
|Microsoft тестує оновлений Copilot Vision, який може "бачити" ваш екран і додатки
|TSMC загрожує штраф на суму $1 млрд через несвідоме постачання чипів для Huawei
|Razer призупиняє продажі ноутбуків у США