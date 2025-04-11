За три роки повномасштабної війни Росія втратила майже $300 млрд іноземних інвестицій

Російська економіка зазнала безпрецедентного відтоку іноземних інвестицій після початку повномасштабної війни Росії в Україні. Про це пише The Moscow Times із посиланням на дані Центробанку РФ.

За останні три роки обсяг прямих іноземних інвестицій у реальний сектор Росії скоротився на 57%.

Станом на початок 2022 року в економіку РФ було вкладено майже $498 млрд іноземного капіталу. Але вже на початку 2025-го залишилось лише $216 млрд - це мінімум з 2009 року.

Загалом за три роки Росія втратила $281 млрд іноземних інвестицій. У перший рік повномасштабної війни країна втратила $138 млрд, у 2023 році - ще $80 млрд, а торік - ще $63 млрд.

У перерахунку на рублі це майже 25 трлн рублів - або 12% російського ВВП. Це більше половини федерального бюджету Росії і майже дорівнює річному прибутку всіх російських компаній.

Попри заяви Кремля про "максимальну відкритість" до інвесторів з країн БРІКС, притоку інвестицій з "дружніх" країн не відбулося.

Зокрема, Китай - найбільший торговий партнер Росії заборонив своїм компаніям інвестувати у російську нафтогазову галузь і проєкт "Сила Сибіру-2". Китайські автоконцерни також не будують нових заводів у РФ.

До початку повномасштабної війни три чверті іноземних інвестицій в Росію надходили з країн, які сьогодні вважаються "недружніми" - здебільшого це західні держави. Після введення санкцій ці потоки практично припинилися.